Chrome su Android, annullamento delle notifiche con un solo tocco

Google sta introducendo un nuovo aggiornamento per Chrome sui dispositivi Android, per migliorare la sicurezza e la gestione delle notifiche indesiderate. La funzione, già disponibile sui dispositivi Pixel, sarà presto estesa ad altri smartphone e tablet Android.

Chrome semplifica l’eliminazione delle notifiche spam su Android

La nuova funzione di sicurezza di Chrome che consente di annullare le fastidiose notifiche dei siti web con un solo tocco.

A volte può capitare di ricevere notifiche da siti web a cui non ci si è iscritti intenzionalmente, ad esempio contenuti di oroscopo o altro materiale non richiesto. D’ora in avanti, quando si ricevono notifiche di questo tipo, basterà cliccare sulla voce “Annulla iscrizione”, presente all’interno della notifica stessa.

Cliccando su questo pulsante l’utente verrà immediatamente rimosso dalla lista di invio notifiche di quel sito web, senza dover accedere alle impostazioni del browser o del sito per disattivarle manualmente. In questo modo Google Chrome semplifica la procedura, permettendo di liberarsi all’istante delle notifiche fastidiose o spam con un solo tap.

Controllo di sicurezza automatico in background

Chrome sta anche implementando un controllo di sicurezza aggiornato che opera in background per proteggere gli utenti. Questo sistema revoca automaticamente le autorizzazioni concesse a siti web che non vengono visitati da molto tempo o che sono considerati potenzialmente pericolosi.

Gli utenti potranno visualizzare le azioni intraprese dal controllo di sicurezza nel pannello di riepilogo, che elencherà anche altri potenziali problemi di sicurezza, come password compromesse, e suggerirà di aggiornare il software e attivare la navigazione sicura per una maggiore protezione.

Autorizzazioni una tantum per microfono, fotocamera e altro

Oltre alle misure di sicurezza automatiche, Chrome ora consente agli utenti di concedere autorizzazioni una tantum ai siti web per l’accesso al microfono, alla fotocamera e ad altre funzionalità del dispositivo. Questa opzione è particolarmente utile per situazioni specifiche, come una visita medica virtuale, in cui il sito web richiede temporaneamente l’accesso alla fotocamera. Una volta terminata la sessione, Chrome revocherà automaticamente l’autorizzazione, garantendo la privacy dell’utente senza la necessità di interventi manuali.