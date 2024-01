Chrome: è più facile disattivare le notifiche dei siti su Android

Coloro che utilizzano Chrome su Android avranno sicuramente avuto modo di sperimentare in più occasioni quanto possano essere fastidiosi gli eccessivi avvisi provenienti dai siti che chiedono di poter inviare notifiche sul dispositivo. Certo, è possibile negarne la ricezione a seconda delle singole esigenze e preferenze e c’è anche un’impostazione per gestire le notifiche in generale, ma non sempre è facile da trovare. Google, però, ha deciso di provvedere in tal senso.

Chrome: pulsante one-tap per disattivare tutte le notifiche da un sito

Stando infatti a quanto recentemente emerso, dopo i miglioramenti per quel che riguarda la gestione delle password, il colosso di Mountain View sta prendendo provvedimenti per ottimizzare l’individuazione dell’opzione per gestire le notifiche di siti su Chrome per Android e quindi far fronte a questo fastidio di lungo corso.

Andando più in dettaglio, Google starebbe testando una funzione che fornire agli utenti Chrome un pulsante one-tap per disattivare tutte le notifiche da un sito.

Attualmente, quando un sito pubblica una notifica, si vede un pulsante per gestire le impostazioni e premendoci sopra si ha accesso a un menu associato nelle impostazioni di Chrome, da cui è possibile gestire in maniera completa le notifiche ed eventualmente revocare i permessi concessi.

Con la recente modifica, quando si riceve una notifica da un sito, compare un pulsante di annullamento dell’iscrizione incorporato nella notifica e premendolo saranno immediatamente disattivare le notifiche future provenienti da quel portale. Successivamente, la notifica di Chrome mostrerà una finestra di dialogo con due opzioni: OK e Annulla. Premendo il primo è possibile continuare la navigazione online, mentre sfiorando l’altro tasto viene annullata l’azione compiuta.