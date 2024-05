Chrome introduce un menu personalizzabile su iPhohe e iPad

È arrivato un nuovo aggiornamento per Chrome su iPhone, ma anche su iPad, con un cambiamento molto interessante. La nuova versione 125.0.6422.80 introduce infatti la possibilità di modificare la barra menu inferiore, con un sistema simile ai toggle rapidi.

Chrome: menu personalizzabile su iPhone e iPad

La nuova versione di Chrome, già disponibile al download da App Store, permette ora di personalizzare il menu del browser, che una volta aperto tramite i classici tre puntini verticali posizionati in basso a destra, apre una sezione che scorre dal basso con tutte le opzioni relative alle pagine, alla navigazione e alle impostazioni, come la possibilità di aggiungere i siti alla lista preferiti, cancellare la cronologia e i dati di navigazione, ma anche tradurre una pagina, trovare una parola all’interno e altro.

Tutte queste voci sono ora liberamente personalizzabili secondo le proprie esigenze: basterà selezionare dalla lista le opzioni preferite per spostarle nella parte superiore della barra, per averle disponibili tramite dei tasti rapidi. Per fare ciò, basterà scorrere in basso nel nuovo menu e toccare “Personalizza menu”.

Questa novità di Chrome all’interfaccia rende più pratico l’utilizzo, dato che in precedenza era soltanto possibile mostrare le funzioni più usate di recente, sistema che tuttavia lasciava insoddisfatta la maggior parte dell’utenza. La funzionalità, in realtà, rimane ancora disponibile ma è adesso possibile disattivarla, in modo che gli elementi preferiti rimangano nel menu.

Ovviamente il carosello da la possibilità di spostare a proprio piacimento gli elementi, cambiando l’ordine come si preferisce, dando un’ampia libertà agli utenti, fatta eccezione tuttavia per la voce relativa alle impostazioni e alle informazioni sul sito.

La personalizzazione si estende però anche all’elenco delle azioni di Chrome: sarà possibile riorganizzare voci tra cui “Segui”, “Traduci”, “Aggiungi ai preferiti” in base alle proprie preferenze o comodità, in modo da lasciare così il massimo della libertà.