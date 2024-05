Chrome: navigazione web Picture-in-Picture per le app Android

Dopo i test effettuati a marzo, Google Chrome lancia ufficialmente le “Minimized Custom Tabs” (Schede personalizzate ridotte al minimo), che utilizzano le finestre Picture-in-Picture (PiP). L’implementazione di questa nuova funzione, introdotta con l’aggiornamento di Chrome M124, permetterà agli utenti di passare senza sforzo tra app native e contenuti web, con un semplice gesto, senza chiudere la sessione di navigazione.

Come funzionano le schede personalizzate ridotte al minimo

La funzione è disponibile per le app Android che utilizzano le schede personalizzate di Chrome, che consentono agli sviluppatori di fornire esperienze di navigazione personalizzate all’interno delle loro app. Se è disponibile in un’app in uso, si vedrà una nuova freccia verso il basso nell’angolo in alto a sinistra di una pagina web in-app. Toccando la freccia, la pagina web si ridurrà a una finestra Picture-in-Picture fluttuante nell’angolo inferiore destro dello schermo.

È possibile toccare la finestra per riaprire la scheda. La finestra PiP mostra la favicon del sito, il nome della pagina e il dominio, ma è possibile visualizzare solo una finestra Picture-in-Picture alla volta.

Personalizzazione e chiusura della finestra Picture-in-Picture

La finestra PiP può essere agganciata al bordo destro o sinistro dello schermo e può essere ridimensionata, anche se il processo di ridimensionamento potrebbe risultare poco intuitivo e occupare spazio prezioso sullo schermo. Per visualizzare l’intera pagina nella scheda personalizzata di Chrome, è sufficiente toccare la finestra PiP e fare clic sul pulsante centrale a schermo intero. Per chiudere la finestra PiP, basta scorrere il rettangolo verso la parte inferiore dello schermo o toccare il pulsante “x” nell’angolo.

Questa nuova funzionalità di Chrome offre una perfetta integrazione tra le applicazioni native e i contenuti web, migliorando l’esperienza di navigazione. Tuttavia, è importante sottolineare che alcune applicazioni, come Instagram e Threads, utilizzano il proprio browser interno invece delle schede personalizzate di Chrome, pertanto questa nuova funzionalità non sarà disponibile in tali casi.

Disponibilità

Le schede personalizzate ridotte al minimo sono disponibili a partire dalla versione 124 di Chrome per Android, mentre la versione 125 è già in fase di distribuzione. Si spera che in futuro altri browser adottino funzionalità simili per offrire un’esperienza di multitasking più fluida e integrata a tutti gli utenti.