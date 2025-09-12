Firefox 143: Page Buddy sarà il nuovo assistente IA del browser

Mozilla Firefox 143, l’ultima versione del browser Mozilla che sarà rilasciata la prossima settimana, introduce diverse novità alle funzionalità, tra cui figurano l’integrazione di Google Lens, ma anche un chatbot proprietario e altre aggiunte che mirano a migliorare l’esperienza utente.

Mozilla Firefox aggiunge l’integrazione con Google Lens e altro

Tra le novità più interessanti di Firefox 143 c’è l’integrazione con Google Lens, che permetterà agli utenti di effettuare ricerche visive direttamente dal browser. Cliccando con il tasto destro su un’immagine supportata, sarà possibile cliccare su “Cerca immagine con Google Lens” dal menu contestuale. Lens è una funzione che semplifica la ricerca di oggetti, prodotti o altro, caricando semplicemente una loro immagine o foto nel motore di ricerca, il quale fornirà risultati contestuali.

Per evitare confusione, l’opzione sarà però visibile solo per i formati di immagine compatibili. Per raccogliere dati utili per il rinnovo dell’accordo con la ricerca Google nel 2026, Mozilla ha introdotto un sistema di telemetria per monitorare quante volte gli utenti visualizzano e utilizzano questa nuova voce di menu. La voce avrà anche un’etichetta “Novità” accanto, promuovendone l’uso.

Per coloro che non vorranno utilizzare Google Lens, Firefox avrà anche un backend che consente di configurare un URL di ricerca visiva personalizzato, offrendo maggiore flessibilità e libertà di scelta.

Nuovo assistente IA e ulteriori aggiunte

Gli sviluppatori migliorano anche la funzione Suggest, che offre suggerimenti in tempo reale nella barra degli indirizzi. Ad esempio, cercando il meteo per la propria località, gli utenti abilitati vedranno un risultato sponsorizzato con le previsioni del tempo. Saranno incluse anche nuove integrazioni, tra cui dati di mercato azionario (opt-in), attivabili con termini di ricerca come “APPL stock”, risultati sportivi e suggerimenti per i ristoranti attraverso Yelp. I risultati verranno mostrati direttamente nella barra degli indirizzi.

Firefox avrà anche il proprio assistente IA, che prenderà il nome di Page Buddy. Sarà basato su modelli offline consentendo domande sulla pagina visualizzata, per maggior privacy. Si tratta di una funzionalità, ancora sperimentale e non pienamente operativa, che segue la scia di quanto fatto da Microsoft su Windows con CoPilot.

Il resto delle funzionalità della nuova versione comprende widget per attività e timer nella pagina e i risultati di tendenza della ricerca Google nella pagina “Nuova Scheda”, così come anche un nuovo formato per gli annunci, il supporto per le immagini JPEG-XL, i video MKV codificati AVC/H.264 con AAC e il supporto per le web app.