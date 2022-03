Chrome, il nuovo pannello laterale: come attivarlo

Una novità sta facendo la sua comparsa in questi giorni sugli schermi degli utenti Chrome: si tratta di un nuovo pannello laterale, introdotto da Google per semplificare la gestione delle risorse da leggere e quella dei preferiti. È in fase di distribuzione per le versioni desktop del browser (Windows e macOS), vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e come attivarla subito senza aspettare.

Chrome: pannello laterale con Elenco di Lettura e Preferiti

Una volta aperta, la sidebar si posiziona sul lato destro della finestra, in verticale. È composta da due schede. La prima si intitola Elenco di lettura e come si può intuire già dal nome raccoglie le risorse incrociate durante la navigazione e alle quali si ha intenzione di dedicare tempo più tardi. La seconda è invece relativa ai Preferiti e mostra la lista dei bookmark salvati.

Ognuno degli elementi inseriti nell’Elenco di lettura può essere in qualsiasi momento contrassegnato come “già letto” oppure eliminato. Per quanto riguarda i preferiti, la scheda non fa altro che mostrare l’elenco di quelli già salvati nel browser.

Come attivarlo (icona e flag)

Per abilitare il nuovo pannello laterale di Chrome è sufficiente fare click sulla sua icona. È quella indicata qui sotto, introdotta con la versione 99 del software.

In alternativa, se non compare, è possibile attivare il flag relativo alla funzionalità seguendo questa breve procedura:

digitare chrome://flags/#side-panel nella barra dell’indirizzo;

nella barra dell’indirizzo; selezionare Enabled tra i valori disponibili (come nello screenshot seguente);

riavviare il browser.

Un’ulteriore aggiunta per Chrome, che puntando tra le altre cose su un miglioramento delle prestazioni viaggia a passo spedito verso il rilascio della versione 100 nel canale Stable. Al fine di mantenere la propria leadership nel mercato, Google ha scelto di puntare su un contratto di sponsorizzazione con la scuderia McLaren di Formula 1: il logo è al centro delle ruote della monoposto.