Nelle ore scorse Google ha dato il via al rilascio di Chrome OS 88. Tra le novità introdotte per il sistema operativo dei Chromebook una riguarda il salvaschermo: può ora mostrare una selezione di immagini provenienti dalla galleria privata di Google Foto, anche pescandole da cartelle specifiche come già avviene ad esempio sui dispositivi Pixel Stand, Nest Hub, Chromecast o Android TV. In alternativa l’utente può affidarsi a una raccolta predefinita di fotografie messa insieme dal gruppo di Mountain View.

Chromebook: arriva l’update a Chrome OS 88

Come si può osservare qui sotto lo screensaver mostra inoltre l’orario, le condizioni meteo della posizione in cui ci si trova, fornisce l’accesso ai controlli per la riproduzione della musica, visualizza il livello di carica della batteria e l’intensità del segnale WiFi agganciato. C’è anche un pulsante per effettuare la disconnessione dall’account in modo rapido se lo si desidera.

Il passaggio alla versione 88 di Chrome OS porta inoltre con sé il supporto allo standard WebAuthn che permette di eseguire il login in siti Web e piattaforme online utilizzando il proprio PIN o il riconoscimento dell’impronta digitale anziché la tradizionale password, anche come secondo fattore di autenticazione. Tra i servizi che già offrono questa possibilità ci sono anche Dropbox, GitHub e Okta.

Come sempre accade il rollout dell’aggiornamento potrebbe impiegare alcuni giorni prima di raggiungere tutti i dispositivi.