Che Google stia spingendo l’utilizzo delle Progressive Web App non è cosa nuova: l’ennesima dimostrazione arriva oggi con la versione desktop di YouTube che diventa ufficialmente una PWA e può essere installata ed eseguita all’interno di un contenitore indipendente dal browser. È bene precisare che qualcuno ha già avvistato la possibilità in passato, ma solo ora sembra aver preso il via il rollout della feature su larga scala.

Progressive Web App: ora c’è anche YouTube

Per farlo è sufficiente accedere al portale (youtube.com), aprire il menu principale di Chrome e selezionare la voce “Installa YouTube…” come mostrato nello screenshot qui sotto.

L’icona di YouTube compare così nella barra delle applicazioni del sistema operativo dove, volendo, è possibile fissarla così da poter aprire l’interfaccia senza passare dal browser.

Al momento non sono però da segnalare funzionalità aggiuntive: nessuna modalità offline e nessuna possibilità di download dei video per la riproduzione anche in assenza di collegamento. È del tutto probabile l’arrivo di novità a breve su questo fronte.

La stessa Google, rivolgendosi agli sviluppatori di terze parti, ha più volte sottolineato come in assenza di un reale valore aggiunto legato all’esperienza offline Chrome non mostrerà il pulsante di installazione per le Progressive Web App, rendendolo di fatto un requisito essenziale.