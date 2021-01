HP annuncia cinque Chromebook per studenti

A distanza di poche ore dall’annuncio di Acer, anche HP ha presentato i suoi notebook basati su Chrome OS e destinati agli studenti. I cinque modelli sono Chromebook 14 G7, Chromebook x360 11 G4 EE, Chromebook 11 G9 EE, Chromebook 11MK G9 EE e Chromebook x360 11MK G3 EE. Gli ultimi due arriveranno sul mercato entro fine gennaio, mentre gli altri saranno disponibili tra febbraio e marzo.

HP Chromebook da 14 e 11 pollici

Il produttore statunitense non ha comunicato molti dettagli sui notebook, quindi per le specifiche complete si dovrà probabilmente attendere l’inizio delle vendite. Le poche informazioni disponibili riguardano il Chromebook 14 G7 e il Chromebook x360 11 G4 EE. Il Chromebook 14 G7 ha uno schermo da 14 pollici, processori Intel, webcam HD ultra-wide, due microfoni, porte USB Type-C e HDMI. Queste ultime possono essere sfruttate per collegare un monitor esterno, utile per la didattica a distanza.

Il Chromebook x360 11 G4 EE ha invece uno schermo da 11,6 pollici che può essere ruotato fino a 360 gradi, in modo da utilizzare la stilo opzionale per scrivere e disegnare. Altre specifiche note sono i processori Intel Celeron, la webcam HD e la connettività Wi-Fi 6.

I Chromebook 11 G9 EE e Chromebook 11MK G9 EE dovrebbero avere caratteristiche simili, tra cui lo schermo da 11,6 pollici. La principale differenza è rappresentata dai processori, ovvero Intel e MediaTek, rispettivamente. Infine, il Chromebook x360 11MK G3 EE è un convertibile con schermo da 11,6 pollici e processore MediaTek, come indicano le lettere MK.