Samsung Galaxy Chromebook 2 con schermo QLED

I notebook con sistema operativo Chrome OS sono diventanti molto popolari negli ultimi mesi, quindi i produttori continuano ad annunciare nuovi modelli. Il Samsung Galaxy Chromebook 2, presentato al CES 2021 di Las Vegas, è un convertibile con interessanti caratteristiche, tra cui lo schermo QLED, finora utilizzato solo nelle smart TV.

Samsung Galaxy Chromebook 2: specifiche e prezzo

Il Samsung Galaxy Chromebook 2 è praticamente il successore del modello annunciato al CES 2020, ma questo modello è decisamente più economico e quindi accessibile a tutti. Il produttore coreano ha sostituito lo schermo AMOLED 4K con un display QLED full HD (1920×1080 pixel) da 13,3 pollici.

La dotazione hardware comprende i processori Intel Core i3-10110U o Celeron 5205U (dipende dal mercato), 4/8 GB di RAM LPDDR3 e 64/128 GB di storage, espandibili con schede microSD. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ax (W-Fi 6) e Bluetooth 5.0.

Sono inoltre presenti la webcam da 1 megapixel (720p), gli altoparlanti stereo (2×5 Watt) con amplificatore smart, il jack audio da 3,5 millimetri e due porte USB Type-C. La cerniera del Samsung Galaxy Chromebook 2 permette di ruotare lo schermo fino a 360 gradi. L’utente può quindi sfruttare varie modalità di utilizzo, ad esempio per vedere un film o per disegnare. Purtroppo la stilo non è in dotazione e deve essere acquistata a parte.

Manca anche il lettore di impronte digitali, presente nel modello più costoso. La tastiera è retroilluminata e il touchpad è piuttosto ampio. Il sistema operativo è ovviamente Chrome OS, quindi è possibile anche istallare le app Android.

Due i colori disponibili al lancio: Fiesta Red e Mercury Gray. Il prezzo della configurazione base (processore Celeron 5205U, 4 GB di RAM e 64 GB di storage) è 549,99 dollari. La versione con processore Core i3-10110U, 8 GB di RAM e 128 GB di storage costa 699,99 euro. Non è noto e quando arriveranno in Italia.