Chrome OS 90: sottotitoli live e altre novità

Da circa un mese è possibile attivare i sottotitoli in tempo reale in Chrome per Windows, macOS e Linux. Ora la stessa funzionalità è disponibile in Chrome OS 90. La nuova versione del sistema operativo per Chromebook include inoltre miglioramenti per il Launcher, un’app per la diagnostica, una nuova app per la scansione dei documenti e altre novità minori.

Chrome OS 90: nuove utili funzionalità

I Live Captions sono utili per gli utenti con problemi di udito, ma anche per chi vuole mantenere basso il volume o si trova in un ambiente rumoroso. I sottotitoli in tempo reale (anche offline) supportano solo la lingua inglese, ma Google aggiungerà altre lingue in futuro. Per attivarli è sufficiente cliccare sulla voce corrispondente nelle impostazioni relative all’accessibilità.

Il Launcher di Chrome OS consente di cercare app, file e altri contenuti. Con la nuova versione del sistema operativo è possibile anche visualizzare le condizioni del tempo, effettuare calcoli matematici, trovare la definizione delle parole e verificare le quotazioni azionarie.

Un’altra novità è l’app Diagnostics che può essere utilizzata per verificare lo stato di batteria, memoria e CPU. È possibile anche eseguire dei test per questi componenti in modo da individuare eventuali problemi.

Chrome OS 90 include infine una nuova app Scan con interfaccia aggiornata. L’utente può scegliere la stampante multifunzione (non è noto se sono supportati gli scanner standalone), la destinazione, il tipo di file, la risoluzione e altri parametri. Sono supportate le periferiche WiFi o USB, non quelle Bluetooth. Al termine della scansione, il file può essere visualizzato e modificato.