Google Chrome: novità per la produttività

Google ha recentemente annunciato Chrome 90 per Windows, macOS e Linux. L’azienda di Mountain View è ovviamente al lavoro sulle funzionalità che verranno incluse nelle future versioni del browser. Link a porzioni di testo, PDF reader migliorato e nomi per le finestre sono le principali novità. Sono state anche implementate altre ottimizzazioni per incrementare le prestazioni.

Google Chrome più produttivo

La prima novità può essere utile durante un lavoro di gruppo. Invece di inviare il link ad un articolo, copiando l’indirizzo del sito, gli utenti possono sfruttare la funzionalità “link to highlight” per selezionare una porzione di testo da condividere. Quando il destinatario apre il link vedrà direttamente quella sezione del testo. Questa funzionalità sarà disponibile a breve su desktop e Android.

La seconda novità riguarda il lettore PDF integrato. Google ha introdotto diversi miglioramenti: nuova barra laterale con le anteprime delle pagine, modalità Presentazione che nasconde schede, barra degli indirizzi e barra degli strumenti, visualizzazione delle proprietà del documento, visualizzazione a due pagine e nuova toolbar con varie opzioni, tra cui zoom, download e stampa.

Un’altra utile funzionalità è quella che consente di assegnare un nome alle finestre di Chrome, in modo da trovare subito quella desiderata con la combinazione Alt+Tab. L’ultima, ma non meno importante novità, riguarda le prestazioni. Recenti miglioramenti hanno permesso di ridurre l’uso di CPU e RAM con ovvi benefici per l’autonomia. In futuro il browser “congelerà” anche le schede all’interno dei gruppi non attivi. Questa funzionalità sarà presto disponibile nella versione beta.