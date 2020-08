Chrome OS e Android: sync delle password del WiFi

A breve, potremmo essere in grado di inserire la password del WiFi una sola volta sul proprio dispositivo Android per poi ritrovarla sul portatile con Chrome OS e viceversa. Si tratta di una nuova funzionalità, già nei piani.

Password WiFi sincronizzate fra Android e Chrome OS

Una possibilità decisamente parecchio comoda, che consente di risparmiare tempo durante la gestione delle password del WiFi fra portatile, smartphone e tablet. Una funzionalità di questo tipo esiste già, ma è valida fra device con lo stesso sistema operativo: ad esempio fra due terminali Android oppure fra un Chromebook e un tablet con Chrome OS.

Adesso, la feature che consentirà la sincronizzazione fra dispositivi con Android e Chrome OS sembra essere già in fase di lavorazione. Pare che la sincronizzazione fra le diverse piattaforme sarà bidirezionale, ovvero funzionerà sia se la password è memorizzata per la prima volta su Android sia se invece viene utilizzato Chrome OS. Inoltre, la sincronizzazione non dovrebbe sfruttare Internet, ma il Bluetooth, poiché sarebbe basata sulle funzionalità legate ai “Dispositivi Connessi”.

Non ci sono conferme ufficiali a proposito del rilascio della novità, ma – se questa alla fine dovesse arrivare effettivamente – non è da escludere che possa essere ritrovata sulla versione 87 di Chrome OS. Per il momento, non resta che attendere.