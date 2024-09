Chrome: salvataggio delle passkey anche su desktop

Le passkey rappresentano senza dubbio alcuno uno degli strumenti più popolari per accedere a siti e servizi in maniera rapida e sicura. Ben consapevole della cosa, nelle scorse ore Google ha annunciato un’importante novità per il suo browser Chrome: ora è possibile salvare le passkey su Google Password Manager anche da desktop, ovvero da Windows, macOS, Linux e su ChromeOS (ma è ancora in beta) e quindi di sincronizzarle automaticamente su tutti gli altri device.

Chrome permette di salvare le passkey anche da desktop

Fino ad oggi era possibile salvare le passkey solo su Google Password Manager su Android, per usarle su altri dispositivi, era necessario effettuare la scansione di un apposito codice QR.

A partire da questo momento, invece, per creare una passkey e accedere a quelle salvate sui propri dispositivi diventa possibile agire anche da computer e per riuscirci è stato introdotto un nuovo PIN di Google Password Manager, così da aggiungere un ulteriore livello di sicurezza per garantire che siano protette da un sistema di crittografia end-to-end (per cui neppure Google può avervi accesso).

Quando si inizia a fare uso delle passkey su un nuovo dispositivo, occorre conoscere il proprio PIN di Google Password Manager o il blocco schermo del device Android, coì facendo è possibile accedere in modo sicuro alle passkey salvate e anche sincronizzare di nuove.

Ricordiamo che le passkey hanno fatto capolino per la prima volta su Chrome in versione stabile a dicembre scorso, dopo mesi precedenti di test che sono andati a buon fine.