Il Chromebook di Acer a soli 199€ è IMPERDIBILE

Amazon ha appena portato Acer Chromebook 314 al suo prezzo minimo storico. È merito di un’offerta a tempo proposta oggi dall’e-commerce, che rende il notebook più conveniente che mai. Tra i punti di forza segnaliamo il design: è più piccolo di un foglio A4. Il sistema operativo è ovviamente ChromeOS, costantemente aggiornato da Google e accesso a Play Store per il download delle applicazioni Android.

Acer Chromebook 314: l’offerta a tempo su Amazon

Ecco le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: display Full HD da 14 pollici con pannello IPS, processore Intel Celeron N4020 affiancato dalla GPU Intel UHD integrata, 4 GB di RAM DDR4, memoria interna eMMC da 64 GB per lo storage, moduli Wi-Fi e Bluetooth per la connettività wireless, webcam con microfono, altoparlanti, porte USB Type-A e Type-C, batteria con autonomia elevata. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo a quanto riportato nella pagina dedicata.

Al prezzo finale di soli 199 euro, grazie all’offerta a tempo disponibile in questo momento, Acer Chromebook 314 è la scelta giusta per chi cerca un notebook economico da destinare allo studio, all’intrattenimento nel tempo libero (streaming o altro) e alla produttività di base. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva la promozione, il suggerimento per gli interessati è di metterlo subito nel carrello per non lasciarsi sfuggire l’occasione.

Sia la vendita che la spedizione sono gestite direttamente da Amazon, senza intermediari, con la possibilità di ricorrere eventualmente al reso entro 14 giorni dalla ricezione ottenendo un rimborso completo. Per chi effettua l’ordine ora è inoltre prevista la consegna gratuita a domicilio entro al massimo un paio di giorni.