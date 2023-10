Chromebook ASUS al minimo storico per la Festa di Prime

Mancano ormai poche ore al termine dell’evento Festa delle Offerte Prime, ma le grandi occasioni da cogliere al volo su Amazon non sono ancora finite: è il caso dello sconto al prezzo minimo storico per ASUS Chromebook CX1, un portatile che fa della versatilità uno dei suoi principali punti di forza, adatto sia allo studio che alla produttività di base. Vediamo perché è un affare da non lasciarsi sfuggire.

ASUS Chromebook CX1: un affare a soli 189 euro

Ecco le specifiche tecniche del notebook: schermo da 14 pollici con risoluzione Full HD e superficie anti-riflesso, processore Intel Celeron N4500 affiancato dalla GPU Intel UHD Graphics 600, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna per l’archiviazione dei dati, moduli Wi-Fi e Bluetooth per la connettività wireless, webcam con microfono per videochiamate e riunioni da remoto, altoparlanti, due porte USB 3.2 Gen 1 Type-A, due Type-C, lettore microSD, jack audio e batteria con autonomia elevata. Il sistema operativo è ovviamente ChromeOS con accesso a Google Play per il download delle applicazioni Android. Altre informazioni nella scheda del prodotto.

In questo momento è possibile acquistare ASUS Chromebook CX1, nella configurazione hardware appena descritta e nelle colorazione Argento visibile in queste immagini, al prezzo finale di soli 189 euro. È il minimo storico sull’e-commerce, da quando il dispositivo ha fatto il suo ingresso nel catalogo di Amazon. Inoltre, si può contare sulla spedizione gratuita con la consegna a domicilio garantita in pochi giorni.

Per usufruire delle promozioni su Amazon durante la Festa delle Offerte Prime è necessario disporre di un abbonamento Prime attivo. Nel caso tu non ne fossi ancora dotato, puoi avviare la prova gratuita di 30 giorni, ottenendo così l’accesso istantaneo all’evento e a tutti gli altri benefici inclusi nella sottoscrizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.