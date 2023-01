Chromebook con display touchscreen: 159 euro in offerta Amazon

Un piccolo laptop perfetto per il lavoro in mobilità e lo studio all’università: è il Chromebook di Acer Spin 511 con display touchscreen da 11.6 pollici che oggi puoi acquistare in offerta Amazon a soli 159 euro con consegna immediata e inclusa nel prezzo.

Il dispositivo ti arriverà a casa nel giro di 48 ore al massimo dandoti modo di scoprire la peculiarità dei PC portatili basati su Chrome OS che si caratterizzano per alte prestazioni, immediatezza di utilizzo e aggiornamento continui e costanti.

Perché il Chromebook è perfetto soprattutto per l’università

Possiamo dire che i Chromebook sono dei laptop perfetti per gli studenti universitari: costano poco, permettono di prendere appunti e scrivere riassunti in fretta e, essendo connessi al Cloud, permettono di accedere ai propri dati ovunque vi si trovi.

In questo caso abbiamo un dispositivo dotato di display touchscreen da 11.6 pollici con 4GB di RAM, processore Intel Celeron e tutto quello che serve per iniziare subito a lavorare. Come si diceva, i Chromebook si caratterizzano per la presenza del sistema operativo Chrome OS, veloce, sicuro e sempre aggiornato, con antivirus integrato.

Una grande occasione dunque a poco prezzo: solo 159 euro per un laptop che sarà in grado di esaltare al massimo il concetto di portabilità e versatilità, che sia per studio o per piccole esigenze da ufficio da sbrigare in giro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.