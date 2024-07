Chromebook di HP a 199 euro (-43%): Black Friday ESTIVO di Amazon?

Oggi è il tuo giorno fortunato se stavi cercando un nuovo laptop leggero e veloce per il tuo lavoro, l’intrattenimento e lo studio. Con uno sconto del 43% questo chromebook di HP può essere tuo a soli 199,99 euro invece di 349,99. Un’offerta degna di un black friday estivo: Amazon si prepara nel migliore dei modi al suo Prime Day.

La scheda tecnica del Chromebook HP in offerta

Questo PC portatile, in quanto chromebook, si presenta con il sistema operativo ChromeOS che ti garantisce una sicurezza totale, una navigazione web protetta e aggiornamenti automatici che mantengono il dispositivo sempre al top delle prestazioni.

Il sistema è alimentato da un processore Intel Celeron N4120 a quattro core con una frequenza fino a 2,6 GHz, affiancato dalla memoria RAM di 4GB LPDDR4 a 2400 MHz, integrata e non espandibile, per darti una buona velocità operativa, e uno storage da 64GB eMMC per un avvio rapido del sistema e delle applicazioni.

Il display ha diagonale da 14 pollici con risoluzione Full HD, tecnologia IPS, antiriflesso, micro-edge e una luminosità di 250 nits, così da usarlo anche sotto la luce del sole. La tastiera full size in Ceramic White non è solo esteticamente piacevole, ma anche funzionale, con una corsa dei tasti di 1,5 mm per una buona digitazione.

Ultrasottile e leggero, questo chromebook ha una scocca di 1,79 cm e un peso di 1,46 kg: facilissimo quindi da usare ovunque grazie anche alla batteria, la cui autonomia è garantita fino a 12 ore e 30 minuti.

Dotato di due porte USB Type-C, due porte USB Type-A e un jack cuffie/microfono, il chromebook infine offre ampie possibilità di connessione per i tuoi dispositivi. Approfitta di questo maxi sconto e acquistalo a soli 199,99 euro.