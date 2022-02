Il Chromebook di HP su Amazon a PREZZO STRACCIATO

Basato sul sistema operativo Chrome OS di Google e con pieno supporto alle applicazioni Android è adatto alla DaD (didattica a distanza) così come alla navigazione e all’intrattenimento multimediale: stiamo parlando di HP Chromebook 14a, proposto oggi su Amazon con uno sconto di ben 90 euro.

HP Chromebook 14a, laptop

Il comparto hardware offre le seguenti specifiche tecniche: display Full HD da 14 pollici, CPU Intel Celeron N4020, GPU ‎UHD Graphics 600, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria eMMC per lo storage, altoparlanti Bang & Olufsen, webcam 720p con doppio microfono per lezioni online e videochiamate, lettore SD e microSD, porta USB-C, WiFi, Bluetooth e batteria capiente. Se hai bisogno di altre informazioni, le trovi tutte nella scheda del prodotto.

In questo momento il Chromebook di HP (modello 14a-na001sl) è disponibile su Amazon al prezzo finale di soli 259,99 euro invece di 349,99 euro come da listino. La consegna a casa è immediata in un solo giorno, con spedizione gratuita: se lo compri oggi, domani sarà da te.