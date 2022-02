Il Wi-Fi in tutta la casa a meno di 15 euro con il Tenda A9

Puoi dire basta al Wi-Fi debole con meno di 15 euro, grazie al ripetitore Tenda A9 che ti garantirà una copertura perfetta e una velocità maggiore. Un dispositivo estremamente semplice quanto efficace per coprire le zone buie lasciate dal modem principale.

Extender Wi-Fi Tenda A9: caratteristiche tecniche

Il design è piuttosto minimale e compatto, con una superficie completamente texturizzata che si adatta perfettamente ad ogni ambiente. Nella parte superiore ospita due antenne ad alto guadagno che forniscono un’estensione fino a ben 200m2 con la massima stabilità di connessione. La velocità offerta raggiunge i 300Mbps ed è perfettamente compatibile con qualsiasi rete, anche in Fibra. L’installazione è estremamente semplice, trattandosi di un dispositivo plug and play. Integra, infatti, una spina che andrà semplicemente inserita nella presa di corrente all’interno della stanza da coprire con la rete wireless. Attraverso il pulsante WPS potrai associare l’extender al modem con un semplice tocco ed ottenere la rete pronta all’utilizzo in pochi secondi.

Molto comodo il LED frontale che cambia colore in base alla potenza del segnale, in modo da trovare in maniera semplice e veloce il posizionamento migliore. Nel complesso si tratta di un dispositivo essenziale, estremamente semplice e veloce da installare. Una soluzione perfetta per la casa così da coprire ogni stanza con un segnale stabile e una rete veloce. È, tuttavia, un ottimo dispositivo anche per piccoli uffici, dove avere un flusso continuo è indispensabile per ottimizzare la produttività.

Grazie ad uno sconto di addirittura il 46%, puoi acquistare il Tenda A9 a soli 13,99 euro su Amazon pagandolo circa metà prezzo.