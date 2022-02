Honor Magicbook X15: qualità professionale ad un prezzo incredibile

Se sei alla ricerca di un buon portatile che non costi cifre astronomiche, la tua ricerca può fermarsi qui. Oggi su Amazon puoi acquistare uno dei migliori laptop per rapporto qualità/prezzo, l’Honor Magicbook X15, a soli 500 euro. Un computer rivolto soprattutto ai professionisti che necessitano di affidabilità e sicurezza anche in mobilità, pagabile con Carta del Docente.

PC portatile Honor Magicbook X15: caratteristiche tecniche

La proposta di Honor è un ultrabook estremamente sottile e leggero, con uno spessore di soli 16,9mm ed un peso che si ferma a 1,56 chili. Lo chassis è realizzato con un sapiente mix di alluminio ed altri metalli di alta qualità per garantire una migliore dissipazione del calore senza rinunciare alla massima robustezza. Il display propone una diagonale da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e tecnologia IPS. Si tratta di uno schermo FullView con bordi ultrasottili certificato TUV Rheinland senza sfarfallio e basse emissioni di luce blu. Questo consente ai professionisti di utilizzare il computer anche per periodi prolungati senza affaticamento o irritazione agli occhi. Ottima la tastiera con profilo ribassato e layout italiano completo per una digitazione estremamente confortevole, così come l’ampio touchpad per una gestione precisa del puntatore.

Ad alimentare il tutto ci pensa un processore Intel Core i3-10110U a basso consumo che fornisce un’autonomia sufficiente a coprire un’intera giornata di lavoro. Questo è supportato da 8GB di memoria RAM e un SSD da 256GB. Naturalmente l’SSD può essere sostituito per espandere lo spazio di archiviazione. È presente perfino un lettore di impronte digitali che consente di aggiungere un ulteriore sistema di sicurezza per l’accesso al sistema. Seppure pensato per un utilizzo professionale, si tratta di una configurazione piuttosto efficiente per qualsiasi tipo di utilizzo, dallo studio all’intrattenimento. Un computer a dir poco eccezionale per la vita quotidiana considerando il prezzo.

Grazie ad uno sconto del 23%, l’Honor Magicbook X15 è disponibile su Amazon a soli 499,90 euro per un risparmio di ben 150 euro sul prezzo di listino.