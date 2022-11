Chromebook Samsung: offerta clamorosa su Amazon per il Black Friday

La settimana del Black Friday ti permetterà di mettere le mani su Chromebook Samsung eccezionale ad un prezzo ancora più incredibile: se lo ordini adesso infatti puoi averlo a soli 189,90 euro invece del prezzo di listino di 409,90.

Con la spedizione Prime inclusa gestita da Amazon lo riceverai nel giro di un paio di giorni per scoprire le meraviglie e la comodità dei Chromebook: i PC portatili fatti per durare.

Chromebook Samsung in offerta: perché ne vale la pena

Questo Chromebook Samsung è dotato di display da 15.6 pollici con risoluzione Full HD e cornici ultra sottili: la sua tecnologia è pensata per ridurre al massimo l’affaticamento degli occhi dandoti la possibilità di portare a termine il tuo lavoro nel massimo comfort.

Dal corpo sottile e ultrasnello, la scocca di questo Chromebook si contraddistingue per la sua superficie completamente liscia: non troverai infatti nessuna vite, grazie ad una costruzione lineare e ricercata, che gli conferisce l’aspetto di un prodotto premium.

Facile da tenere in mano e pratico da portare in giro, sarà il tuo compagno perfetto per il lavoro, lo studio e lo svago, grazie anche al sistema operativo Chrome OS, basato interamente su browser, alimentato dal cloud e che si avvia in pochi secondi.

Gli aggiornamenti vengono gestiti automaticamente per continuare a rendere il PC veloce nel tempo. Menzione degna di nota anche per i tasti ergonomici, pensati per lavorare a lungo grazie ad una digitazione agevole.

Il prezzo proposto in offerta per il Black Friday di Amazon è di 189,90 euro, con uno sconto di oltre 200 euro rispetto al prezzo consigliato di listino. Potrebbe essere il tuo grande e inaspettato regalo di Natale per il Black Friday.

