Chromebook per la scuola: questo Acer è a 299 euro

Il Back to School si avvicina e molti sono alla ricerca di un notebook economico con caratteristiche adatte allo studio: vale dunque la pena segnalare l’offerta che oggi propone il modello Acer Chromebook 314 in sconto di ben 150 euro rispetto al listino. Venduto e spedito direttamente da Amazon, può essere acquistato al prezzo finale di soli 299 euro.

Cerchi un Chromebook? Guarda l’offerta su questo Acer

Ecco quali sono le più importanti specifiche tecniche integrate: display da 14 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel), processore Intel Celeron N5030 con GPU Intel UHD integrata affiancato da 8 GB di RAM DDR4 e memoria interna eMMC da 64 GB per l’archiviazione dei dati. Ci sono anche i moduli Wi-Fi e Bluetooth per la connettività wireless, webcam con microfono, altoparlanti, porte USB Type-A e Type-C, jack audio e batteria con autonomia fino a 12 ore con una sola ricarica. Ulteriori dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Il sistema operativo è ChromeOS di Google con possibilità di scaricare e installare le applicazioni Android dalla piattaforma ufficiale Play Store. Da queste immagini è possibile dare uno sguardo al design. Per vederne altre o saperne di più consultare la descrizione completa.

La promozione in corso permette di acquistare Acer Chromebook 314 al prezzo finale di soli 299 euro invece di 449 euro. Lo sconto di 150 euro rispetto al listino lo rende un’occasione da cogliere al volo in vista del Back to School di settembre. Può tornare utile anche per gestire le operazioni base della produttività e per l’intrattenimento multimediale.

Come anticipato in apertura, il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon, con la consegna a domicilio gratuita garantita in pochi giorni. La disponibilità è immediata e chi effettua subito l’ordine lo riceverà già entro la prossima settimana.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.