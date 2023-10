Chromecast con Google TV in sconto: 4K o Full HD?

Semplice da installare e molto comodo da usare, Chromecast con Google TV è perfetto per trasformare qualsiasi televisore in una Smart TV. Oggi Amazon mette in sconto le versioni 4K nella colorazione Azzurro Cielo e Full HD nella tinta Bianco Ghiaccio. È una delle promozioni attive per l’ultima giornata della Festa delle Offerte Prime, l’evento organizzato dall’e-commerce che terminerà a mezzanotte.

Festa delle Offerte Prime: sconti su Chromecast con Google TV

Con il telecomando in dotazione (nell’immagine qui sotto gli accessori inclusi), supporta tutte le principali piattaforme di streaming come Netflix, Prime Video, DAZN, YouTube, Disney+ e così via. Non mancano nemmeno la modalità HDR e la possibilità di interagire tramite comandi vocali. Se vuoi saperne di più, consulta la descrizione completa.

Ecco dunque le due versioni del dispositivo proposte oggi in sconto su Amazon, entrambe con disponibilità immediata, spedizione gratuita e consegna a domicilio garantita in un solo giorno.

Chromecast con Google TV (4K) a 54,99 euro (-21%);

Chromecast con Google TV (Full HD) a 33,99 euro (-15%).

La Festa delle Offerte Prime è l’occasione perfetta per risparmiare sui prodotti di ogni categoria. Attiva subito la prova gratuita di 30 giorni dell’abbonamento Prime per approfittarne.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.