Lo sconto di Amazon su Chromecast con Google TV (HD)

Perfetto per trasformare ogni schermo in un televisore smart per lo streaming, il Chromecast con Google TV nella sua versione HD oggi è in sconto su Amazon. È l’ideale per vedere i contenuti da piattaforme come Netflix, DAZN, Prime Video, YouTube, Disney+ e così via. L’offerta a -15% in corso permette di acquistarlo a un prezzo davvero conveniente.

Offerta -15% per Chromecast con Google TV (HD)

Ha in dotazione il telecomando con microfono per interagire tramite comandi vocali. Si connette alla rete Wi-Fi di casa (il processo di installazione e configurazione iniziale è molto semplice) e integra un’interfaccia intuitiva. Non manca nemmeno il supporto ai servizi musicali come Spotify e YouTube Music. Per maggiori dettagli consultare la descrizione completa.

La promozione in corso permette di acquistare Chromecast con Google TV (HD) nella sua colorazione Bianco Ghiaccio al prezzo finale di soli 33,99 euro invece di 39,99 euro come da listino. Non sappiamo fino a quando rimarrà accessibile.

Il prodotto è venduto direttamente da Amazon. a disponibilità è immediata. Chi effettua subito l’ordine lo riceverà a casa già entro domani con spedizione gratuita e consegna a domicilio.

