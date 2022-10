Chromecast con Google TV: risparmi 21 euro

Occasione davvero ghiotta per chi desidera trasformare il proprio televisore in una Smart TV: in questo momento, il Chromecast con Google TV si trova in sconto di 21 euro su Amazon in occasione dell’evento Offerte Esclusive Prime. È perfetto per lo streaming dei contenuti multimediali.

Offerte Esclusive Prime: Chromecast con Google TV a -21€

Il dispositivo garantisce il supporto alla risoluzione 4K e alla tecnologia HDR, per un’esperienza di visione senza compromessi. Garantisce la compatibilità con tutte le piattaforme più utilizzate come Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, TIMVISION, RaiPlay, NOW e così via. In dotazione il telecomando con supporto ai comandi vocali. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare il Chromecast con Google TV al prezzo finale di soli 48,44 euro invece di 69,99 euro come da listino. Ricordiamo che c’è anche la versione base del Chromecast oggi a soli 19,99 euro, praticamente a metà prezzo.

Ricordiamo che tutte le Offerte Esclusive Prime di Amazon sono a disposizione per gli abbonati Prime. È possibile attivare la sottoscrizione a costo zero, sfruttando i 30 giorni di prova gratuita, ottenendo così anche un mese di streaming a costo zero da Prime Video.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.