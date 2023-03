Chromecast con Google TV: torna l'offerta Amazon a 29 euro

Se hai necessità ditrasformare la tua vecchia TV in una smart TV con tantissimi contenuti da vedere in streaming puoi usufruire subito della rinnovata offerta su Chromecast con Google TV, disponibile su Amazon a soli 29,99 euro.

Ti spiegheremo di seguito come funziona, ma nel frattempo sappi che acquistandolo adesso potrai riceverlo a casa già domani grazie alla spedizione Prime.

Chromecast con Google TV: come funziona e usarlo al meglio

Chromecast con Google TV è un dispositivo che si collega alla porta HDMI della tua TV e ti permette di accedere a tutte le app di streaming che vuoi. Puoi vedere Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube e molte altre app direttamente sulla tua TV, senza bisogno di altri dispositivi. Se vuoi puoi persino navigare sul web: il tuo vecchio televisore diventa una Smart TV a tutti gli effetti.

Il sistema operativo Google TV ti offre un’interfaccia semplice e intuitiva per scegliere i tuoi programmi preferiti. Puoi cercare i contenuti per genere, per attore, per regista o per parola chiave. Puoi anche creare una lista personale dei tuoi film o serie TV da vedere e ricevere suggerimenti personalizzati in base ai tuoi gusti.

La confezione include anche un telecomando in dotazione, che ti permette di controllare il dispositivo con facilità. Il telecomando ha dei tasti dedicati per le app più usate, come Netflix e YouTube, oltre ad un microfono integrato che ti permette di usare il comando vocale con l’assistente Google. Puoi chiedere all’assistente di cercare un film, di cambiare canale, di regolare il volume o di accendere le luci smart.

Chromecast è compatibile con la risoluzione 4K e con le tecnologie HDR10, HDR10+ e Dolby Vision, che ti offrono una qualità d’immagine superiore. Inoltre, supporta anche il Dolby Digital Plus e il Dolby Atmos, che ti garantiscono un suono surround e immersivo.

Ora che sai come funziona non ti rimane che approfittare dell’offerta su Amazon: Chromecast con Google TV può essere tuo a soli 29,99 euro, acquistalo ora e goditi la tua nuova smart TV.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.