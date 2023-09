Chromecast e Google TV: come far rinascere un televisore con 30€

Uno sconto da non perdere soprattutto se in casa hai un televisore un po’ vecchiotto di cui non sai più cosa fare. Come puoi provvedere? Io ti direi di farlo rinascere con un solo acquisto e anche economico. Tutto merito del Chromecast con Google TV integrato che ti offre di tutto e di più.

Se non ne hai mai sentito parlare, ora ti spiego come funziona.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Chromecast e Google TV uniti per un risultato straordinario

Il Chromecast è un dispositivo intelligente che ormai i televisori più comuni integrano direttamente al loro interno. Tu però hai l’occasione di acquistarlo separatamente e di utilizzarlo per far rinascere quel vecchiotto che tieni in qualche stanza in casa.

Lo colleghi a una porta HDMI ed il gioco è fatto. Naturalmente hai bisogno di una connessione WiFi per poterlo far funzionare, ma suppongo che tu la abbia.

Cosa fa? Con il sistema Google TV integrato rende il televisore smart e nuovo nuovo. Pensa che è come se avessi una home di applicazioni a disposizione dove trovi le più comuni come Netflix, DAZN, NOW, Rai, Mediaset, Disney+ e così via ma puoi anche scaricarne tu a volontà.

Il telecomando ti fa gestire tutto con semplicità, c’è anche il microfono per utilizzare l’assistente Google con un solo tocco.

Praticamente ti consente di svecchiare un televisore su cui non hai applicazioni per lo streaming o con un sistema di troppi anni indietro e che non si aggiorna più.

Non perdere la tua occasione e porta subito a casa il tuo ChromeCast con Google TV integrato.

