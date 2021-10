Chromecast e il televisore RINASCE: in offerta su Amazon

Un bel Chromecast salva quel vecchio televisore che hai in casa e di cui non te ne fai più nulla. Agganciando questo dispositivo alla porta HDMI accedi a un mondo di applicazioni e di streaming riuscendo a goderti tutti i tuoi abbonamenti con una spesa minima. Infatti su Amazon è in promozione e te lo porti a casa con soli 39,00€. Cosa stai aspettando?

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia e avvengono in appena uno o due giorni se sei abbonato Prime.

Chromecast: come si usa e come funziona

Di difficile non c'è letteralmente nulla: lo attacchi alla porta HDMI, come ti dicevo e il gioco è fatto. Hai bisogno anche di un'alimentazione ma se vuoi usare il caricatore incluso in confezione basta utilizzare una porta USB nel caso tu la abbia a disposizione sul retro del dispositivo.

Una volta effettuato questo primo passaggio non ti resta che goderti tutti i contenuti in streaming che vuoi. Il tuo smartphone diventa praticamente il tuo telecomando e con un solo click attivi la trasmissione istantanea. Per farlo non ti basta che andare su Netflix, Prime Video o l'applicazione che vuoi e cliccare l'icona che ti esce in alto a sinistra. Cosa c'è di più facile?

È compatibile con una miriade di applicazioni differenti e se in casa hai un assistente Google, puoi chiedere anche a lui di riprodurre i contenuti con un solo comando vocale, l'importante è che lo colleghi ai tuoi diversi account altrimenti ti dirà che è impossibile.

Approfitta subito della promozione e portati a casa questo Chromecast su Amazon a soli 39,00€. Lo ordini e lo ricevi in men che non si dica senza alcun costo aggiuntivo.