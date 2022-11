Chromecast con Google TV 4K a un prezzo FOLLE su Amazon

Lasciati travolgere dalle offerte del Black Friday di Amazon con questa chicca davvero formidabile che trasforma il tuo televisore in una potentissima smart TV. Acquista adesso il Chromecast con Google TV 4K a soli 49,99 euro, invece di 69,99 euro. Si tratta di una promozione unica che non devi proprio lasciarti scappare.

Collegalo al tuo televisore e inizia a goderti tutti i contenuti preferiti dalle piattaforme di streaming live e on demand più famose. Con un solo dispositivo e in un solo luogo potrai accedere a YouTube, Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN e tantissimo altro. Tra l’altro potrai anche vedere i Mondiali Qatar 2022 in 4K su Rai Play!

Chromecast con Google TV 4K: qualità e intrattenimento per tutti

Tutti possono acquistare il Chromecast con Google TV 4K ora che Amazon Black Friday te lo sta regalando solo 49,99 euro. Un’offerta davvero golosa alla quale non puoi proprio resistere. E poi questo dispositivo è così facile da utilizzare che è diventato l’intrattenimento di qualità per tutti.

Utilizza “Hey Google” per gestire con i comandi vocali tutti i contenuti da guardare. Premi il pulsante dell’Assistente Google che trovi sul telecomando e chiedigli: “Trova film d’azione“. Lui ti elencherà tutti quelli disponibili. Trasmetti anche i contenuti del tuo smartphone, tablet o notebook direttamente sul televisore. Mettilo nel carrello a soli 49,99 euro, invece di 69,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.