ChromeOS Flex: tutti i modelli compatibili

Il sistema operativo Chrome OS Flex appena rilasciato da Google nella sua versione definitiva permette di trasformare un vecchio PC o Mac in qualcosa di molto simile a un Chromebook. È disponibile in download gratuito per tutti coloro in possesso di uno dei modelli compatibili appartenenti a tutti i pricipali brand del mercato, da Acer a Lenovo, fino ad ASUS e HP, senza dimenticare Dell e Apple

I modelli compatibili con ChromeOS Flex

Di seguito riportiamo l’elenco dei dispositivi certificati, che garantiscono dunque un funzionamento corretto della piattaforma. Tra parentesi la data stabilita per il termine del supporto e l’eventuale presenza di problemi emersi durante la fase di test. Questi i brand: Acer, Advantech, AOPEN, Apple, ASUS, Dell, ELO, Fujitsu, HP, Intel, Justice, Lenovo, LG, Microsoft, Minisforum, Panasonic, Toshiba e Zotac.

Acer

Aspire 3 A315 (2030);

Aspire E3-111 (2026);

Aspire One 11 AO1-132 (2027);

Aspire V5 131 (2025);

Aspire V5-122P (2026);

One 14 Z2-485 (2028);

R3-131T (2027);

Travelmate B113-E (2027);

Travelmate B113-M (2024);

TravelMate B115-MP (2026);

TravelMate B3 B311 (2028);

TravelMate B3 11R-31 (2028);

TravelMate Spin B118-G2-RN (2028);

TravelMate Spin B118-RN (2028);

TravelMate P459-G2-M (2028);

TravelMate P214 (2030);

Veriton (L4630G).

Advantech

Advantech ARK-DS520 (problemi minori, 2023);

Advantech DS-570 (problemi minori, 2026);

Advantech UTC-520F (2027).

AOPEN

AOpen eTILE 19M AiO (2028);

AOPEN DE3450 (2028);

AOPEN DEX5750 (2030).

Apple

iMac 11,2 (2024);

iMac 12,1 (problemi minori, 2024);

Mac Mini 7,1 (2026);

Macbook 7,1 (problemi minori, 2023);

Macbook Air 5,1 (2025);

MacBook Air 6,1 (2026);

Macbook Air 7,2 (2027);

Macbook Pro 9,2 (2025);

Macbook Pro 11,2 (2025).

Le webcam non funzionano su MacBook Ai 6.1 e 7.2.

ASUS

EeeBook E402SA (2029);

Vivobook Flip 14 TP401NA (2028);

VivoBook L203MA (2028);

x200m (2026);

X55C (2024);

X401U (2024);

Zenbook Flip X360CA (2027).

Dell

Inspiron 15 3531 (2026);

Inspiron 3280 AiO (2028);

Inspiron 3505 (2030);Dell Inspiron 3501 (2030);

Inspiron N5010 (2023);

Latitude 3150 (2026);

Latitude 3160 (2027);

Latitude 3180 (2028);

Latitude 3189 (2027);

Latitude 3190 (2028);

Latitude 3190 2-in-1 (2028);

Latitude 3300 (problemi minori, 2028);

Latitude 3330 (2025);

Latitude 3340 (2026);

Latitude 3350 (2027);

Latitude 3380 (2028);

Latitude 3390 2-in-1 (2028);

Latitude 3400 (2028);

Latitude 3410 (2028);

Latitude 3420 (2030);

Latitude 3440 (2026);

Latitude 3450 (2027);

Latitude 3460 (2027);

Latitude 3470 (2027);

Latitude 3480 (2027);

Latitude 3490 (2028);

Latitude 3510 (2028);

Latitude 5290 (2028);

Latitude 5290 2-in-1 (2028);

Latitude 5300 2-in1 (2028);

Latitude 5400 (2028);

Latitude 5420 (2030);

Latitude 5480 (2028);

Latitude 7280 (2027);

Latitude 7420 (2030);

Latitude 7480 (2028);

Latitude 7490 (problemi minori, 2028);

Latitude 7400 (2028);

Latitude E5410 (2023);

Latitude E5420 (2024);

Latitude E5430 (2025);

Latitude E5440 (2026);

Latitude E5450 (2027);

Latitude E5470 (2027);

Latitude E5510 (2023);

Latitude E5520 (2024);

Latitude E5530 (2025);

Latitude E5540 (2026);

Latitude E6230 (2025);

Latitude E6410 (2023);

Latitude E6420 (2025);

Latitude E6430 (2025);

Latitude E6440 (2026);

Latitude E6510 (problemi minori, 2024);

Latitude E6520 (2024);

Latitude E7240 (2026);

Latitude E7270 (2027);

Latitude E7440 (2026);

Latitude E7450 (2027);

Latitude E7470 (2027);

Optiplex 3010 (2025);

Optiplex 3011 AiO (2025);

Optiplex 3020 (2026);

OptiPlex 3030 AiO (2026);

Optiplex 3040 (2027);

Optiplex 3046 (2027);

Optiplex 3050 (2028);

Optiplex 3060 (2028);

Optiplex 3070 (2028);

Optiplex 3080 (2028);

OptiPlex 3240 AIO (2027);

Optiplex 3280 AiO (2028);

Optiplex 390 (2024);

Optiplex 580 (2023);

Optiplex 5040 (2027);

OptiPlex 5050 (2027);

Optiplex 5250 AIO (2028);

Optiplex 5060 (2028);

Optiplex 5070 (2028);

Optiplex 5270 AIO (2028);

Optiplex 5080 (2028);

Optiplex 5480 AIO (2028);

Optiplex 7010 (2025);

Optiplex 7020 (2026);

Optiplex 7040 (2027);

Optiplex 7050 (2027);

Optiplex 7450 AIO (2028);

Optiplex 7060 (2028);

Optiplex 7070 (2028);

Optiplex 7080 (2028);

Optiplex 790 (2024);

Optiplex 9010 (2025);

Optiplex 9020 (2026);

Optiplex 9020 AIO (2026);

Optiplex 9030 AIO (2026);

Optiplex 980 (2023);

Optiplex 990 (2024);

Vostro 1220 (2022);

Vostro 15 3568 (2028);

Vostro 230 (2022);

Vostro 3470 (2028);

Vostro 3550 (2024);

Vostro 3560 (2025);

Wyse 5060 Thin Client (2027);

Wyse 5070 Thin Client (2028);

Wyse 5070 Thin Client Extended Chassis (problemi importanti, 2029);

Wyse 5470 Mobile Thin Client (2028);

Wyse 7020 Thin Client (2027);

XPS 13 9300 (2029);

XPS 13 9310 (2030);

XPS 13 2-in-1 9365 (2028);

XPS 13 9380 (2028);

OptiPlex 3090).

ELO

19M2 Rev A (2024).

Fujitsu

Futro s720 Thin Client (2027);

Lifebook T726 (2027);

Lifebook A743/G (2025);

Lifebook A574/H (2026).

HP

HP 20-r013 AiO (2027);

215 G1 (2027);

255 G7 (Ryzen) (2030);

255 G7 (2028);

3115m (2024);

630 (2023);

Compaq 6000 Pro (2022);

Compaq 6005 Pro (2023);

Compaq 6200 Pro (2024);

Compaq 6300 Pro (2025);

Compaq 8200 Elite (2024);

Compaq Elite 8100 (2023);

Compaq Elite 8300 (2025);

Compaq Pro 6305 (2025);

Elitebook 2560p (2024);

Elitebook 2740p (2023);

EliteBook 820 G1 (2026);

Elitebook 820 G2 (2027);

Elitebook 820 G3 (2027);

Elitebook 840 G1 (2026);

Elitebook 840 G2 (2027);

Elitebook 840 G3 (2027);

Elitebook 840 G4 (2028);

EliteBook 840 G5 (2028);

EliteBook 840 G6 (2028);

Elitebook x360 1030 G2 (2028);

EliteBook 8440p (2023);

Elitebook 8460p (2024);

Elitebook 8470p (2025);

Elitebook Folio 9470m (2025);

EliteDesk 705 G1 (2025);

EliteDesk 705 G3 (2028);

EliteDesk 705 G4 (2028);

Elitedesk 705 G5 (2030);

EliteDesk 800 G1 (2026);

EliteDesk 800 G2 (2027);

EliteDesk 800 G3 (2027);

EliteDesk 800 G4 (2028);

EliteDesk 800 G5 (2028);

EliteDesk 800 G6 (2028);

Engage One Pro AIO (2030);

Engage One Essential AIO (2030);

mt41 Mobile Thin Client (2025);

mt43 Mobile Thin Client (2028);

mt45 Mobile Thin Client (2030);

Notebook 15-ay015dx (2027);

Probook 11 EE G1 (2027);

Probook 11 G2 (2027);

ProBook 250 G7 (2028);

ProBook 430 G1 (2026);

Probook 430 G3 (2027);

Probook 4430s (2024);

Probook 440 G1 (2026);

Probook 440 G3 (2027);

ProBook 440 G5 (2028);

Probook 440 G6 (2028);

Probook 4440s (2025);

Probook 450 G1 (2026);

ProBook 450 G2 (2027);

ProBook 450 G3 (2027);

Probook 450 G5 (2028);

Probook 450 G6 (2028);

Probook 450 G7 (2028);

Probook 4520s (2023);

Probook 4530s (2024);

Probook 4540s (2025);

Probook 455 G2 (2027);

Probook 455 G3 (2027);

ProBook 645 G1 (2025);

Probook 6460b (2024);

ProBook 6465b (2024);

ProBook 6470b (2025);

Probook 650 G1 (2026);

Probook 650 G2 (2027);

Probook 655 (2025);

ProBook 6550b (2023);

ProBook 6560b (2024);

Probook 6570b (2025);

ProBook x360 11 G1 EE (2028);

Probook x360 11 G2 EE (2028);

ProBook x360 11 G3 EE (2028);

Probook x360 11 G4 EE (2028);

ProBook x360 11 G5 EE (2028);

ProDesk 400 G1 (2026);

Prodesk 400 G2.5 (2026);

ProDesk 600 G1 (2026);

ProDesk 600 G2 (2027);

ProDesk 600 G4 (2028);

ProOne 400 G1 AIO (2026);

ProOne 400 G2 AIO (2027);

ProOne 400 G3 AIO (2027);

ProOne 400 G4 AIO (2028);

ProOne 400 G5 AIO (2028);

ProOne 600 G1 AIO (2026);

Spectre x360 13 (2017) (2028);

Spectre x360 13 (2018) (2028);

Stream 11 Pro G1 (2026);

Stream 11 Pro G2 (2027);

Stream 11 Pro G3 (2027);

Stream 11 Pro G4 EE (2028);

Stream 11 Pro G5 (2028);

Stream 13 (2026);

Stream 14-ax010nr (2027);

Stream x360 Convertible PC 11 (2026);

t430 Thin Client (2028);

t520 Thin Client (2027);

t530 Thin Client (2028);

t610 Thin Client (2024);

t620 Thin Client (2027);

t630 Thin Client (2028);

t640 Thin Client (2030);

t730 Thin Client (2027);

t740 Thin Client (2030);

Z230 (2026);

x360 310 G2 (2027);

ProOne 400 G6 (2028).

Intel

Compute Stick STK1AW32SC (2027);

Compute Stick STK2m364CC (2027);

NUC D34010WYK (2026);

NUC DC3217IYE (2025);

NUC NUC10i7FNH (2028);

NUC NUC5CPYH (2027);

NUC NUC5i3RYH (2027);

NUC NUC6i3SYH (2027);

NUC NUC7i3BNH (2028);

NUC NUC8i7BEH (2028);

NUC NUC8i5BEH (2028);

NUC 8 Rugged NUC8CCHK (2028).

Justice

Tech Securebook 5.0 (2028).

Lenovo

100e 2nd Gen Intel (2028);

14w Gen 1 (2029);

300e 1st Gen (2028);

300e 2nd Gen (2028);

B590 (2025);

IdeaPad S145 (2028);

N22 (2027);

N23 (2027);

N24 (2028);

ThinkCentre E73 (2026);

ThinkCentre M53 (2026);

ThinkCentre M600 (2027);

ThinkCentre M625q (2028);

ThinkCentre M700 (2027);

ThinkCentre M70q (2028);

ThinkCentre M710q (2027);

ThinkCentre M720q (2028);

ThinkCentre M71e (2024);

ThinkCentre M72e (2025);

ThinkCentre M72z All in One (2025);

ThinkCentre M73 (2026);

ThinkCentre M73z (2026);

ThinkCentre M77 (2023);

ThinkCentre M78 (2025);

ThinkCentre M800 (2027);

Thinkcentre M800Z (2027);

ThinkCentre M810z (2027);

ThinkCentre M81 (2024);

ThinkCentre M82 (2025);

ThinkCentre M83 (2026);

ThinkCentre M900 (2027);

ThinkCentre M90n IoT (2028);

ThinkCentre M91p (2024);

ThinkCentre M920q (2028);

ThinkCentre M92p (2025);

ThinkCentre M93p (2026);

ThinkPad 11e G1 (2026);

ThinkPad 11e G2 (2027);

ThinkPad 11e G3 (2027);

ThinkPad 11e G4 (2028);

ThinkPad 11e G5 (2028);

Thinkpad E14 Gen 1 (2028);

Thinkpad E14 Gen 2 (2030);

ThinkPad E15 (2028);

ThinkPad E440 (problemi minori, 2027);

ThinkPad E450 (2027);

ThinkPad E480 (2028);

ThinkPad E531 (2025);

ThinkPad E550 (2027);

ThinkPad E560 (2027);

ThinkPad Edge E430 (2025);

ThinkPad Edge E530 (2025);

ThinkPad L420 (2024);

ThinkPad L430 (problemi minori, 2026);

ThinkPad L440 (problemi minori, 2027);

ThinkPad L460 (2027);

ThinkPad T14 Gen 1 (2028);

ThinkPad T14s Gen 1 (2030);

ThinkPad T410 (2023);

ThinkPad T420 (problemi minori, 2024);

ThinkPad T430 (2025);

ThinkPad T430u (2025);

ThinkPad T440p (problemi minori, 2026);

Thinkpad T450 (2027);

ThinkPad T460 (2027);

ThinkPad T470s (2028);

ThinkPad T480 (2028);

ThinkPad T490 (2028);

ThinkPad T510 (2023);

ThinkPad T530 (2025);

Thinkpad T540p (2026);

ThinkPad T570 (2028);

ThinkPad T590 (2028);

ThinkPad X1 Carbon 1st Gen (2025);

ThinkPad X1 Carbon 2nd Gen (2026);

ThinkPad X1 Carbon 3rd Gen (2027);

ThinkPad X1 Carbon 4th Gen (2027);

ThinkPad X1 Carbon 5th Gen (2027);

ThinkPad X1 Carbon 6th Gen (2028);

ThinkPad X1 Carbon 7th Gen (2028);

ThinkPad X1 Carbon 8th Gen (2028);

ThinkPad X1 Carbon 9th Gen (2030);

ThinkPad X140e (2026);

ThinkPad x201 (2023);

ThinkPad x201T Tablet (2023);

ThinkPad x220 (2024);

ThinkPad X230 (2025);

ThinkPad X240 (2026);

ThinkPad X250 (2027);

ThinkPad X260 (2027);

ThinkPad x270 (2027);

ThinkPad x280 (2028);

ThinkPad x380 (2028);

ThinkPad Yoga 11e G1 (2026);

ThinkPad Yoga 11e G2 (2027);

ThinkPad Yoga 11e G3 (2028);

ThinkPad Yoga 11e G4 (2028);

ThinkPad Yoga 11e G5 (2028);

ThinkPad Yoga 11e G6 (2028);

ThinkPad Yoga L390 (2028);

v310z AiO (2028);

V330-20ICB AIO (2028);

14w Gen 1).

LG

Gram 15Z995 (2028);

14ZT980 Mobile Thin Client (2028).

Microsoft

Surface Laptop SE (2028);

Surface Pro 3 (problemi minori, 2026).

Minisforum

N36 Mini PC (2027);

S41 (2028).

Panasonic

Panasonic Toughbook FZ55 (2028).

Toshiba

Satellite Pro A30-D (2028);

Tecra A40-C (2027);

Satellite C55-B (2026);

Satellite Pro R50-B (2026);

Satellite Pro R50-C (2027);

Tecra C40-C (2027);

Portege Z30-C (2027).

Zotac

MA761 (2026);

ZBOX AQ01 PLUS (2026);

ZBOX CI320 nano (2026);

ZBOX CI327 (2028);

ZBOX CI329 nano (2028);

ZBOX MA760 (2027);

ZBOX PI335 Pico (problemi minori, 2028).

L’elenco è da intendersi aggiornata al 14 luglio 2022. Per ulteriori update fare riferimento alle pagine del supporto ufficiale. Chi cerca l’esperienza completa di ChromeOS, arricchita tra le altre cose della possibilità di utilizzare le applicazioni Android (assente su ChromeOS Flex) può dare uno sguardo alle offerte Amazon sui Chromebook.

