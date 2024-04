ChromeOS touch: HP Chromebook x360 14a in FORTE SCONTO

Perfetto per lo studio, per la navigazione e per lo streaming nel tempo libero, utile anche per la produttività di base, oggi HP Chromebook x360 14a è in sconto di 100 euro su Amazon. È la scelta giusta se stai cercando un notebook completo e versatile, con schermo sensibile al tocco. Non lasciarti sfuggire l’offerta in corso e acquistalo approfittando di un forte risparmio.

HP Chromebook x360 14a: l’affare su Amazon

Il sistema operativo è ChromeOS, costantemente aggiornato da Google e con accesso alla piattaforma Play Store per il download delle applicazioni Android. Per quanto riguarda invece le specifiche tecniche integrate, ecco quelle più importanti: display touchscreen da 14 pollici con risoluzione Full HD (all’occorrenza può diventare una sorta di grande tablet), processore Intel Celeron N4120 con GPU Intel UHD Graphics 600, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna, webcam in alta definizione, moduli Wi-Fi e Bluetooth per la connettività wireless, porte USB Type-A e USB-C, jack audio e batteria con autonomia elevata. Per saperne di più rimandiamo alla scheda del prodotto.

Grazie allo sconto di 100 euro applicato in automatico (non servono coupon né codici promozionali), oggi hai la possibilità di acquistare il portatile HP Chromebook x360 14a nella configurazione appena descritta al prezzo finale di soli 299 euro, invece di 399 euro come da listino. Si tratta di un ottimo affare per chi cerca un notebook economico, ma completo.

È venduto e spedito direttamente da Amazon con la consegna gratuita assicurata a chi effettua subito l’ordine. Centinaia di recensioni positive sull’e-commerce lo promuovono con un voto medio superiore a 4/5 stelle.