CHUWI CoreBook: il notebook a metà prezzo (coupon)

Perfetto da mettere sulla scrivania in vista del Back to School, ma in grado anche di gestire senza problemi le operazioni più comuni della produttività quotidiana, CHUWI CoreBook è il notebook proposto oggi con uno sconto a metà prezzo su Amazon. Come approfittarne? Non bisogna far altro che attivare il coupon dedicato e metterlo nel carrello, per poi completare l’ordine.

Notebook a metà prezzo: CHUWI CoreBook

Il sistema operativo preinstallato è Windows con licenza ufficiale Microsoft. Queste, invece, sono le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: display Full HD da 14 pollici, processore Intel i5-1035G4, 8 GB di RAM, SSD NVMe da 512 GB, webcam con microfono, altoparlanti, Wi-Fi e Bluetooth, una gamma completa di porte per la connettività e batteria con autonomia elevata dotata di supporto alla ricarica rapida. Per saperne di più consultare la scheda del prodotto.

In questo momento è possibile acquistare CHUWI CoreBook, nella configurazione appena descritta, al prezzo finale di soli 299 euro invece di 599 euro come da listino, grazie allo sconto del 50% proposto oggi da Amazon di cui approfittare semplicemente attivando il coupon dedicato.

Amazon garantisce la disponibilità immediata con spedizione gratuita e consegna a domicilio in pochi giorni. Chi sceglie di effettuare subito l’acquisto riceverà il notebook direttamente a casa senza costi aggiuntivi, già entro questa settimana.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.