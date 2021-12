Chuwi CoreBox: il Mini PC con Core i5 a un prezzo incredibile

Quello che ti suggeriamo oggi è uno dei Mini PC più interessanti per il suo rapporto qualità/prezzo. Stiamo parlando del Chuwi CoreBox, un computer alimentato da un processore Intel Core i5 dalle prestazioni davvero eccezionali rispetto al costo, oggi in offerta a soli 336 euro su Amazon.

Mini PC Chuwi CoreBox: caratteristiche tecniche

Il Chuwi CoreBox ha un design decisamente particolare completamente in metallo, ispirato ai più comuni mid-tower, ma con dimensioni nettamente più contenute. Cuore di questo PC è un Intel Core i5-8259U, un processore quad-core con 8 thread e una frequenza massima di 3,8GHz. Questo è supportato da 8GB di memoria RAM e un SSD NVMe 256GB per l’archiviazione, naturalmente espandibili. È possibile sostituire l’SSD interno o in alternativa aggiungere un ulteriore disco da 2,5 pollici. Si tratta di una configurazione piuttosto performante, ideale sia per l’utilizzo professionale che domestico. Inoltre, il processore già inserito nell’elenco di compatibilità Microsoft consente di effettuare l’aggiornamento a Windows 11 non appena l’upgrade sarà disponibile. Molto interessante è anche il sistema di dissipazione a doppia ventola che garantisce temperature ottimali per godere sempre delle prestazioni massime, pur rimanendo decisamente silenzioso.

Dal punto di vista della connettività non manca assolutamente nulla. Le porte USB sono quattro e tutte con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Due le uscite audio/video, entrambe HDMI, che consentono di collegare contemporaneamente 2 monitor con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Non manca naturalmente la porta RJ45 Gigabit LAN per chi desidera ottenere le massime prestazioni di rete attraverso il collegamento via cavo. Chiudono le immancabili connessioni wireless che includono il Wi-Fi dual band ed il Bluetooth. Una soluzione compatta ed estremamente efficiente, realizzata in maniera eccellente anche dal punto di vista costruttivo.

Grazie ad uno sconto del 15%, puoi acquistare il Chuwi CoreBox a soli 336,59 euro su Amazon per un risparmio di ben 60 euro sul prezzo di listino.