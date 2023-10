CHUWI FreeBook: il notebook 2-in-1 al MINIMO STORICO

Lo puoi utilizzare come un notebook tradizionale oppure interagendo con il suo schermo tramite dita o pennino (non incluso): CHUWI FreeBook è un portatile 2-in-1 che unisce un design versatile a un comparto hardware di tutto rispetto. Oggi è in vendita su Amazon al suo prezzo minimo storico, grazie allo sconto del 31% applicato in automatico dall’e-commerce. Vediamo quali sono i suoi punti di forza e perché conviene approfittarne.

31% di sconto su Amazon per CHUWI FreeBook

Integra un display touchscreen da 13,5 pollici con risoluzione 2256×1504 pixel, il processore Intel Celeron N5100 con GPU Intel UHD Graphics, 12 GB di RAM, un’unità SSD da 512 GB per l’archiviazione dei dati, i moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth per la connettività oltre a un lungo elenco di porte per la connettività. Il sistema operativo è Windows 11 con licenza ufficiale Microsoft così da poter ricevere gli aggiornamenti appena rilasciati e le nuove funzionalità distribuite. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

La promozione in corso sull’e-commerce permette di acquistare CHUWI FreeBook al prezzo finale di 331 euro invece di 479 euro come da listino. Si può approfittare dello sconto del 31% applicato in automatico. Non c’è bisogno di attivare coupon né di inserire codici: è tutto pronto per metterlo nel carrello e approfittare dell’occasione.

Vale infine la pena sottolineare che Amazon garantisce la disponibilità immediata e la spedizione gratuita a domicilio in pochi giorni. In altre parole, chi decide di effettuare subito l’ordine potrà mettere il notebook sulla scrivania già entro questa settimana, senza dover affrontare alcuna spesa aggiuntiva per il trasporto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.