HeroBook Pro: il notebook è in sconto a soli 209€

CHUWI HeroBook Pro è un notebook adatto alla produttività, ma anche allo studio e all’intrattenimento multimediale. Oggi torna protagonista su queste pagine per segnalare l’offerta su Amazon che lo porta al suo prezzo minimo storico di 209 euro. Curato nel design e con un comparto hardware di tutto rispetto, vanta diversi punti di forza che passeremo ora in rassegna.

Notebook in sconto: l’affare CHUWI HeroBook Pro

Ecco quali sono le sue specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: display da 14,1 pollici con risoluzione Full HD, processore Intel Celeron N4020 con architettura Gemini Lake e GPU Intel UHD Graphics 600, 8 GB di RAM LPDDR4 e unità SSD da 256 GB per l’archiviazione dei dati, moduli Wi-Fi e Bluetooth per la connettività wireless, webcam con doppio microfono, altoparlanti stereo, uscita video, porte USB 2.0 e 3.0, lettore microSD e batteria da 38 Whr per un’autonomia elevata. Il sistema operativo preinstallato Windows 10 con licenza ufficiale Microsoft. Per saperne di più, consulta la descrizione completa.

La tastiera full size e il touchpad sono di grandi dimensioni, così da rendere semplice e comoda la stesura dei testi e l’interazione con i software. Insomma, non manca nulla per lavorare, studiare e trascorrere il tempo libero online, in campagna dei contenuti in streaming o navigando. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

L’offerta di oggi permette di acquistare CHUWI HeroBook Pro al prezzo finale di soli 209 euro, il suo minimo storico, grazie allo sconto applicato in automatico. Non occorre attivare coupon né inserire ordini, è tutto pronto per metterlo nel carrello.

Amazon assicura la disponibilità immediata con spedizione gratuita e consegna a domicilio in un solo giorno. Con un ordine istantaneo lo si potrà mettere sulla propria scrivania già entro domani, senza spese aggiuntive per il trasporto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.