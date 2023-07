Mini PC con Intel, Windows e 8/256GB: attiva il coupon

Il doppio sconto su Amazon proposto oggi consente di allungare le mani su CHUWI HeroBox approfittando sia della riduzione della spesa applicata in automatico che di un coupon da attivare. La possibilità di mettere il Mini PC sulla scrivania a soli 132,30 euro è un affare da non lasciarsi sfuggire. Passiamo in rassegna i suoi punti di forza.

CHUWI HeroBox: coupon Amazon per il Mini PC

A livello di specifiche tecniche integra il processore Intel Jasper Lake J4125 con GPU ‎Intel UHD Graphics 600, 8 GB di RAM DDR4, SSD da 256 GB per lo storage (espandibile), moduli Wi-Fi e Bluetooth per la connettività wireless, uscite video VGA e HDMI per il collegamento simultaneo a due monitor con supporto al formato 4K, porte USB 2.0 e 3.0 Type-A, USB-C, slot Ethernet, lettore microSD e jack audio. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Il sistema operativo è Windows 10, preinstallato e con licenza ufficiale per l’accesso agli aggiornamenti non appena rilasciati da Microsoft. Grazie al coupon da attivare, CHUWI HeroBox oggi può essere tuo al prezzo finale di soli 132,30 euro invece di 199,00 euro come da listino.

Amazon assicura la consegna a domicilio con spedizione gratuita in un solo giorno. Ciò significa che, effettuando subito l’ordine, già domani sarà possibile mettere il Mini PC sulla scrivania. Sono inclusi l’alimentatore, il manuale e il supporto VESA per chi desidera montarlo dietro al monitor.

