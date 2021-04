Mini PC in offerta lampo: Chuwi Herobox, sconto 50 euro

Le caratteristiche di Chuwi Herobox lo rendono un Mini PC adatto all’impiego per la didattica a distanza, le operazioni base dello smart working (editing documenti, gestione posta elettronica, comunicazione), la navigazione e l’intrattenimento multimediale: in questo momento è acquistabile con un doppio sconto su Amazon. Sommando l’offerta lampo e il coupon del 10% si arriva infatti a uno sconto di 50 euro.

Piccolo, ma potente e versatile: Chuwi Herobox

Diamo uno sguardo all’elenco delle specifiche tecniche integrate: CPU Intel Celeron N4100, GPU Intel UHD Graphics 600, 8 GB di RAM, 180 GB di storage, porte USB 3.0 Type-A e Type-C, uscite video VGA e HDMI con supporto alla risoluzione 4K, jack audio, lettore per schede microSD, Ethernet, WiFi e Bluetooth. Per ulteriori dettagli far riferimento alla scheda del prodotto.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 con licenza ufficiale, ma volendo è possibile optare per una distribuzione Linux. Tutto questo oggi al prezzo di soli 149,25 euro invece di 199 euro come da listino. Gli interessati non perdano tempo: trattandosi di un’offerta lampo su Amazon rimarrà attiva solo per poche ore e fino all’esaurimento delle unità disponibili. La spedizione è gratuita e immediata.