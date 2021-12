Chuwi herobox Pro: il Mini PC più economico per Windows 11

Torna in offerta su Amazon uno dei Mini PC più amati per il suo rapporto qualità/prezzo praticamente irraggiungibile. Stiamo parlando del Chuwi Herobox Pro, un computer dalle ottime prestazioni per le attività quotidiane aggiornabile al nuovissimo Window 11, oggi disponibile a soli 169 euro.

Mini PC Chuwi Herobox Pro: caratteristiche tecniche

Il Chuwi Herobox ha un design decisamente ricercato e futuristico, in una veste completamente nera con finiture arancioni. All’interno ospita un processore Intel Celeron N4100 quad-core con una frequenza massimadi 2,4GHz. La CPU è già inserita nell’elenco di compatibilità Microsoft, ciò significa che potrai aggiornare gratuitamente il PC a Windows 11 non appena l’update sarà disponibile. Ad affiancarla ci pensano 8GB di memoria RAM e 180GB di ROM per l’archiviazione. Non manca, tuttavia, la possibilità di aggiungere un disco HDD/SSD da 2,5 pollici fino a 2TB rimuovendo il pannello inferiore. Si tratta di una configurazione dalle buone prestazioni soprattutto per il lavoro d’ufficio, con il vantaggio di una trasportabilità decisamente elevata. Nulla vieta, naturalmente, di sostituirlo alle tradizionali configurazioni mid-tower per l’utilizzo domestico, così da avere un valido alleato e ridurre al minimo l’ingombro.

Dal punto di vista della connettività non manca assolutamente nulla. Le porte USB sono quattro di cui due con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. A queste si aggiunge una quinta porta, in questo caso USB Type-C, per la connessione dei dispositivi mobili. Due, invece, le uscite audio/video di cui una HDMI e l’altra VGA che consentono di collegare contemporaneamente due monitor con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Non manca la porta RJ45 Gigabit LAN per la connessione via cavo in modo da ottenere la massima velocità e stabilità della rete internet. Infine, a completare il pacchetto, ci pensano le connessioni wireless che includono sia il Wi-Fi dual band che il Bluetooth 4.0. In buona sostanza, un ottimo compromesso per avere un computer efficiente sempre a portata di mano.

Grazie ad uno sconto del 15%, il Chuwi Herobox Pro è disponibile su Amazon a soli 169 euro per un risparmio di 30 euro sul prezzo di listino.