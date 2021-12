Chuwi Hi10 GO è un tablet che non ha concorrenti

Un tablet eccezionale che non teme gli anni che passano e che non ti può deludere. Eccolo in offerta su Amazon, è proprio Chuwi Hi10 GO. Questo dispositivo è davvero un concentrato di tecnologia che ti mette sotto mano un dispositivo che puoi utilizzare praticamente per qualunque cosa.

Quanto costa? Se attivi il coupon risparmi subito 40 euro e te lo porti a casa con una spesa finale di 249,90 euro il che è pazzesco. Ancora dubbi? Allora non ti resta scoprire di cosa ti offre,

le spedizioni sono veloci e gratuite con Prime. In più è attivo il pagamento con finanziamento a Tasso Zero se non vuoi pagarlo in un'unica soluzione.

Chuwi Hi10 Go: tutto quello che devi sapere su questo tablet

Con un display da 10.1 pollici non godersi questo tablet è praticamente impossibile. Infatti non solo puoi aprire applicazioni, visitare siti internet e così via ma grazie a Windows 10 come sistema operativo espandi ancora di più il suo potenziale. Lavoro, svago e studio sono all'ordine del giorno.

A supportare ogni tuo gesto c'è proprio un processore Intel che abbinato a 6GB di RAM e 128 GB di memoria ti fa fare praticamente tutto ciò che vuoi, persino optare per del buono e sano gaming mobile. Ovviamente, poi, non mancano all'appello fotocamera, risoluzioni avanzate e una batteria che regala ore e ore di autonomia.

Cosa stai aspettando allora? Acquista subito il tuo Chuwi Hi1 Go su Amazon a soli 249,90€ attivando il coupon. Le spedizioni sono completamente gratuite. Se poi vuoi acquistarlo con finanziamento scegli semplicemente Cofidis tra le modalità di pagamento.

Se non sei abbonato Prime, è la giusta occasione per mettere alla prova tutti i vantaggi dell'abbonamento: puoi attivare ora i 30 giorni di prova gratuita e approfittare (tra le diverse cose) delle consegne gratuite e immediate.