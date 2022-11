CHUWI LarkBox X: Mini PC di design in offerta lampo

Una segnalazione veloce per comunicare che CHUWI LarkBox X si trova in questo momento in offerta lampo su Amazon, in occasione della Settimana del Black Friday. Per chi non ne è a conoscenza, di stratta di un Mini PC dal design piuttosto particolare, adatto a lavoro, studio, navigazione e intrattenimento multimediale.

Black Friday e Mini PC: offerta lampo per CHUWI LarkBox X

A livello di specifiche tecniche integra processore AMD Ryzen 7 3750H, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, uscite video HDMI e DisplayPort, due slot Ethernet, quattro porte USB 3.0 Type-A, una USB-C e jack audio. Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 con licenza ufficiale Microsoft e possibilità di passaggio gratuito a Windows 11. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

In questo momento, grazie all’offerta lampo di Amazon, hai la possibilità di acquistare CHUWI LarkBox X al prezzo di soli 339 euro.

La disponibilità del Mini PC è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno: se lo ordini subito domani sarà sulla tua scrivania. Il consiglio per gli interessati è a non perdere tempo, considerando il quasi inevitabile sold out.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.