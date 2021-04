Design versatile e multifunzionale per Chuwi SurPad, dispositivo con form factor da 2-in-1 in grado di svolgere sia il ruolo di tablet sia quello di piccolo laptop per l’editing dei documenti e la comunicazione da remoto. È possibile acquistarlo sfruttando un doppio sconto grazie all’offerta lampo su Amazon: oltre a una riduzione del 15% sul listino, applicando il coupon disponibile ora il prezzo si abbassa di altri 20,00 euro.

Chuwi SurPad: tablet-laptop in doppio sconto su Amazon

Queste le più importanti specifiche tecniche: display touch da 10,1 pollici con risoluzione 1920×1200 pixel, processore octa core MediaTek Helio P60, GPU Mali-G72, 4 GB di RAM DDR4, 128 GB di memoria interna per lo storage, WiFi, supporto alla connettività mobile 4G-LTE, Bluetooth 5.1, lettore di schede microSD fino a 128 GB, sintonizzatore radio FM, tastiera fisica con ampio touchpad e batteria da 8.000 mAh per garantire un’autonomia elevata. Lato software, il sistema operativo è Android. Per altre informazioni consultare la scheda del prodotto.

Tutto questo oggi al prezzo di 217,15 euro invece di 279,00 euro come da listino. Trattandosi di un’offerta lampo su Amazon, rimarrà disponibile solo per poche ore e fino all’esaurimento delle unità in promozione: gli interessati non perdano tempo.