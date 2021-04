MacBook Air M1 al prezzo minimo storico: oltre 160 euro di sconto

Non servono presentazioni per il nuovo MacBook Air con Apple M1, tra le new entry nel catalogo di Cupertino, dispositivo già promosso su ogni fronte dai benchmark per prestazioni e autonomia. In questo momento è possibile acquistarlo approfittando di uno sconto del 14% sul prezzo di listino grazie all’offerta proposta su Amazon.

MacBook Air M1 al minimo storico: oltre 160 euro di sconto

La versione del laptop in offerta è quella con 8 GB di RAM e 256 GB di storage nella colorazione Oro. Sotto la scocca batte un cuore progettato dalla mela morsicata con CPU octa core, GPU octa core e Neural Engine, attento ai consumi (fino a 18 ore di utilizzo con una sola ricarica). Il Display Retina da 13 pollici ha una risoluzione pari a 2560×1600 pixel. Per altri dettagli far riferimento alla scheda del prodotto.

Lato software è presente il sistema operativo macOS Big Sur con tutte le ottimizzazioni del caso e la garanzia di poter accedere per anni a tutti gli aggiornamenti ufficiali. Oggi il nuovo MacBook Air con Apple M1 è acquistabile al prezzo di soli 994,90 euro invece di 1.159 euro come da listino. È il minimo storico dal lancio. Le unità disponibili in promozione sono poche, gli interessati non perdano tempo.

In sconto anche altre configurazioni e colorazioni del laptop: