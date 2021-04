Webcam FHD con illuminazione LED a meno del 50%

Oggi vogliamo proporvi un’offerta davvero sensazionale su una delle migliori webcam disponibili su Amazon. Si tratta della Tecknet Webcam HD 1080p, una videocamera che oggi gode di ben 3 sconti per un rapporto qualità/prezzo imbattibile.

Webcam Tecknet HD 1080p: caratteristiche tecniche

Iniziamo proprio dal sensore, aspetto cruciale di una webcam. In questo caso ritroviamo un CMOS da 2 Megapixel in grado di riprendere immagini in Full HD (1080p) a 30 frame al secondo. Non manca la funzione di messa a fuoco automatica che garantisce immagini nitide in ogni circostanza. Il sensore inoltre è un grandangolo da ben 90 gradi, non eccessivo quindi, ma di certo superiore alla maggior parte delle camere in questa fascia di prezzo. Tra gli aspetti più rilevanti, salta subito all’occhio la cornice illuminata. Questa, infatti, grazie a due luci LED permette di ottenere ottime riprese anche in condizioni di scarsa luminosità. Grazie ad un sensore touch, inoltre, può essere regolata su 3 diversi livelli per soddisfare ogni esigenza di luce. Sono ben due poi i microfoni integrati per conversazioni chiare e cristalline.

Dal punto di vista della compatibilità invece non ci sono limiti. Supporta i principali sistemi operativi come Windows, Mac OS, Linux e Android. Può quindi essere utilizzata sia su computer che dispositivi mobili, merito anche della funzione plug and play. Non necessita infatti di installazioni driver o software aggiuntivi, è sufficiente collegarla ad una qualsiasi porta USB. È compatibile con la maggior parte dei software per videochiamate e videoconferenze come Skype, Teams, Zoom, FaceTime e Google Meets. Molto interessante però l’ottimizzazione per OBS che garantisce un’ottima trasmissione per le dirette su Twitch, YouTube o Facebook Live. Con un rating su Amazon di 4,8 stelle, rappresenta indubbiamente uno dei prodotti più versatili, ad un prezzo mai visto prima.

Inserendo il codice sconto A2VZ7GDD in fase di pagamento è possibile acquistare la webcam su Amazon a soli 13,59 euro con uno sconto di oltre il 50% sul prezzo di listino.