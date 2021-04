HDD esterno Silicon Power rugged da 2TB in sconto

Quello che vogliamo proporvi in questo articolo, è uno degli hard disk rugged più apprezzati di sempre, grazie ad una qualità costruttiva di primo ordine. Si tratta del Silicon Power Armor A60, oggi proposto da Amazon nel taglio da 2TB ad un prezzo davvero interessante.

Hard disk esterno Silicon Power Armor A60: caratteristiche tecniche

Di base si tratta di un tradizionale hard disk esterno dotato di interfaccia USB 3.0 ad alta velocità. Grazie ad un bandwidth di 5Gbps sarà possibile trasferire i file in maniera estremamente veloce. Naturalmente il dispositivo è compatibile sia con Windows che con Mac OS, e la capacità da 2TB fornisce sufficiente spazio per qualsiasi tipo di file, dai documenti alle foto o vide. Comodo anche il sistema di gestione dei cavi che permette di agganciare quest’ultimo direttamente al profilo del disco, in modo da averle sempre entrambi i componenti associati.

La differenza rispetto ai prodotti simili, tuttavia, la fa la protezione di cui gode questo disco. È interamente contenuto in una cover in silicone che lo protegge praticamente da qualsiasi agente esterno. Innanzitutto, troviamo la certificazione IPX4, che garantisce la resistenza ad acqua, polvere ed urti. L’Armor A60, infatti, è pensato per ambienti di lavoro piuttosto avversi come i cantieri. Se questo non bastasse, il disco ha ricevuto anche la certificazione militare mil-std-810g, il che significa che il disco resiste anche ad urti e cadute piuttosto violente. Insomma non bisogna preoccuparsi di eventuali danni dovuti al trasporto, si tratta di un prodotto estremamente resistente adatto quindi ad ogni esigenza.

Grazie ad un sostanzioso calo di prezzo, il taglio da 2TB è acquistabile su Amazon a soli 65,99 euro con uno sconto di ben 34 euro sul prezzo di listino.