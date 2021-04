MinisForum EliteMini X300: Mini PC con Ryzen 5 e 16/512 GB in offerta

Adatto a gestire ogni applicazione nell’ambito della produttività, ma anche per la didattica a distanza e l’intrattenimento, MinisForum EliteMini X300 è un Mini PC potente, compatto e versatile. Cosa lo rende ancora migliore? Lo sconto di 90 euro (15%) sul prezzo di listino grazie all’offerta lampo proposta oggi su Amazon.

MinisForum EliteMini X300 in offerta lampo

Queste le specifiche tecniche che lo rendono un ottimo prodotto: processore Ryzen 5 3400GE, GPU Radeon Vega 11, 16 GB di RAM DDR4, unità SSD M.2 da 512 GB per lo storage (con possibilità di espansione), uscite video HDMI e Display Port con supporto a configurazioni multi-monitor e alla risoluzione 4K, quattro porte USB 3.0, lettore di schede microSD, due slot Ethernet, jack audio da 3,5 mm, WiFi 6 e Bluetooth 5.1. Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro con licenza ufficiale. Per ulteriori informazioni far riferimento alla scheda del prodotto.

In questo momento MinisForum EliteMini X300 è acquistabile al prezzo di soli 509,99 euro invece di 599,99 euro come da listino.