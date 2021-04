Tastiera Logitech MX Keys wireless: sconto del 30%

Siete alla ricerca di un’ottima tastiera da ufficio che sia affidabile, funzionale e soprattutto economica? Su Amazon è presente la promozione che fa al caso vostro e che riguarda la tastiera Logitech MX Keys che solo per oggi passa da 114,99 euro a soli 80,99 euro con uno sconto del 30% e un risparmio di ben 34 euro.

Tastiera Logitech MX Keys: grande sconto su Amazon

Si tratta di una tastiera wireless avanzata con illuminazione, realizzata per efficienza, stabilità e precisione. I tasti sono modellati per adattarsi alla punta delle dita e la loro maggiore stabilità riduce il rumore, ottimizzando allo stesso tempo la reattività. Il riferimento tattile per il posizionamento delle mani consente di mantenere il corretto orientamento delle dita e una produttività costante.

I tasti retroilluminati si attivano quando le mani si avvicinano alla tastiera e la luminosità si regola automaticamente per adattarsi alle variazioni delle condizioni di illuminazione esterne. Inoltre è perfettamente compatibile con tutto l’ecosistema Logitech MX per avere un utilizzo più funzionale e professionale. Questa splendida tastiera può essere vostra a soli 80,99 euro con uno sconto del 30% e un risparmio di ben sopra i 30 euro.