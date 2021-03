Ciabatta Belkin 8 schuko + 2 USB protette in offerta

Torna in offerta uno degli accessori più apprezzati per la protezione delle apparecchiature elettroniche. Stiamo parlando della multipresa Belkin Surge Stripe, equipaggiata di tutto ciò che serve per alimentare in completa sicurezza qualsiasi dispositivo elettronico.

Ciabatta ad 8 prese Belkin Surge Stripe: caratteristiche tecniche

Il design trasmette immediatamente qualità e solidità, con una scocca bicolore ed una forma piuttosto ricercata. Nella parte alta troviamo il pulsante on/off che permette di spegnere il dispositivo e tutti gli apparecchi collegati. Immediatamente sotto il pulsante è presente invece un LED, che indica le presenza o meno della messa a terra. Ben 8 le prese schuko presenti sul fronte insieme a due porte USB Type-A da 2,4A per la ricarica dei dispositivi mobili. Il cavo invece è da ben 2 metri, permettendo di posizionare la ciabatta praticamente ovunque.

Tuttavia non sono questi gli aspetti che caratterizzano il prodotto di Belkin, quanto i sistemi di protezione. Questo, infatti, è in grado di assorbire fino a 900 joule in caso di picchi o sovracorrenti, grazie ad un sistema CA a tre linee. I materiali utilizzati oltre che antiruggine sono anche antincendio in modo da evitare danni alle apparecchiature in caso di corto circuito. Non manca inoltre un sistema di filtraggio che garantisce un flusso di alimentazione ottimale e costante durante l’utilizzo. In ultimo, ma forse aspetto più interessante, è la garanzia offerta dalla stessa Belkin. L’azienda, infatti, provvederà alla sostituzione o riparazione dei prodotti danneggiati durante l’utilizzo della ciabatta, a dimostrazione della sicurezza offerta dal prodotto.

Grazie alle offerte del giorno è possibile acquistare su Amazon la Belkin Surge a soli 25,99 euro con uno sconto del 35% sul prezzo di listino.