Ciabatta di protezione antincendio Belkin in sconto

Oggi vi riportiamo un prodotto apparso altre volte sulle nostre pagine, che per quanto economico ed essenziale, rappresenta un accessorio eccezionale da affiancare alle apparecchiature elettroniche. Stiamo parlando della ciabatta Belkin Surge, che offre diverse funzionalità specifiche per la protezione dei dispositivi.

Ciabatta Belkin Surge: caratteristiche tecniche

Innanzitutto partiamo dal design, decisamente curato con le sue forme stondate e con colori a contrasto grigio e bianco. La ciabatta presenta ben 6 prese schuko per la connessione dei dispositivi elettrici ed elettronici, dagli elettrodomestici agli apparecchi hi-tech. Nella parte frontale è presente un LED di funzionamento che indica la presenza della messa a terra o meno, oltre ad un comodo interruttore on/off. Chiude un cavo lungo ben 2 metri che permette di posizionare la multipresa praticamente ovunque.

Qual è però il senso di acquistare il prodotto di Belkin a discapito delle tradizionali ciabatte commerciali? La Surge offre una protezione da sovratensioni e picchi di corrente grazie al sistema CA a tre linee in grado di assorbire fino a 650 joule di potenza. In questo modo mantiene la tensione costantemente a livelli di sicurezza in modo da garantire l’integrità delle apparecchiature anche nei casi estremi. Tale protezione si rivela utile soprattutto con i computer, poiché permette di salvaguardare i dati presenti all’interno, in quanto i dischi sono protetti in caso di sovratensione. Il dispositivo inoltre è in grado di contenere o addirittura estinguere incendi dovuti a picchi di grande portata. A garantire le qualità sorprendenti del prodotto ci pensa la garanzia di Belkin. La società, infatti, si impegna a riparare o sostituire i dispositivi danneggiati durante l’utilizzo della presa filtrata.

Grazie ad uno sconto del 28% sul prezzo di listino, è possibile acquistare la Belkin Surge su Amazon a soli 17,99 euro.