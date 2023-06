Ciabatta multipresa 12 posti: su Amazon la paghi solo 15€

Sei pronto a scoprire una offerta imperdibile su Amazon? Oggi ti segnaliamo una fantastica ciabatta Multipresa con 12 prese a soli €15,60.

Questo gioiello dell’elettronica è l’accessorio perfetto per la tua postazione di lavoro, dove devi collegare un numero incredibile di dispositivi. Non lasciarti sfuggire questa occasione per rendere il tuo spazio di lavoro più efficiente e produttivo.

Multipresa 12 posti: utile e sicura

Dotata di ben 12 prese di corrente, questa multipresa è pensata per soddisfare tutte le tue esigenze di alimentazione. Con 4 prese Schuko (tedesche) e 8 prese italiane, può ospitare senza sforzo una vasta gamma di spine. Ma la sua caratteristica unica sono le prese angolate a 45°, che ti permettono un facile accesso e impediscono che i cavi si intreccino, garantendo ordine e praticità.

Non finisce qui: la multipresa è accompagnata da un cavo di alimentazione lungo ben 5 metri, offrendoti la massima flessibilità. Il cavo, realizzato con specifiche di altissima qualità (h05vv-f 3g 1.0 mm²), è dotato di spina italiana da 16A, garantendo una connessione sicura e affidabile.

Dotata di un pratico interruttore luminoso, questa multipresa ti offre comodità e semplicità senza paragoni. Con un semplice gesto, puoi spegnere tutti i tuoi dispositivi contemporaneamente, senza dover cercare lo stacco di alimentazione di ognuno. Questa funzione intelligente ti permette di risparmiare tempo ed energia, migliorando la tua esperienza di lavoro.

Con una potenza massima di 250V/2500W, questa multipresa è pronta ad affrontare le esigenze dei tuoi dispositivi moderni. Che si tratti di TV, decoder, console di gioco, stereo hi-fi o caricabatterie USB, puoi collegare simultaneamente tutti i tuoi apparecchi, senza alcuna limitazione. Goditi la libertà di dedicarti alle tue attività preferite senza preoccuparti di una scarsità di prese.

La sicurezza è fondamentale, soprattutto quando si tratta di apparecchiature elettriche. Ecco perché è stato incluso un sistema di protezione per bambini in ogni presa. Questa caratteristica intelligente impedisce l’inserimento di oggetti estranei, creando un ambiente sicuro sia per i più piccoli che per le menti curiose.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità di migliorare la tua postazione di lavoro. Acquista subito la Multipresa con 12 prese a soli €15,60 su Amazon e preparati a godere di un’esperienza di connessione elettrica senza pari.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.